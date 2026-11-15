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Arsene Wenger teria decidido não disputar a presidência da Fifa contra Gianni Infantino, um duro golpe para quem esperava uma mudança no comando da entidade. O ex-técnico do Arsenal era amplamente apontado como o candidato com mais chances de tirar o atual presidente do cargo antes do prazo para apresentação de candidaturas, que se aproxima rapidamente.

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Wenger recua

A apenas quatro dias do prazo final para a apresentação de candidaturas, a BBC informa que Arsene Wenger decidiu, na reta final, não entrar na disputa. Atualmente, o técnico de 77 anos ocupa o cargo de chefe de desenvolvimento do futebol global da FIFA, para o qual foi nomeado por Infantino.

Embora Wenger estivesse considerando se candidatar para tirar seu chefe do cargo, acabou desistindo. A decisão veio apesar da intensa pressão de figuras de alto escalão, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, que, segundo relatos, entrou em contato com seu compatriota numa tentativa frustrada de convencê-lo a concorrer.

Infantino se mantém firme em meio a duras críticas

Enquanto cresce na Europa a oposição à sua gestão, Infantino segue irredutível quanto à sua posição no futebol. Recentemente, ele afirmou que ainda tem o apoio da “imensa, imensa maioria” do futebol mundial e apontou para o forte respaldo que recebe na América do Sul, na África e na Ásia.

Essa posição contrasta fortemente com a de várias grandes organizações do futebol, incluindo a Federação Inglesa de Futebol, que afirmam que Infantino não tem mais condições de exercer o cargo. O próprio Wenger já havia manifestado forte oposição ao atual presidente, condenando publicamente o plano de Infantino de vender a Copa do Mundo por 15 bilhões de libras.

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Um duro golpe para a oposição europeia

A desistência de Wenger deixa a UEFA sem seu candidato preferido na tentativa de tirar Infantino do cargo. A entidade que comanda o futebol europeu via o ex-técnico do Arsenal como sua melhor chance de derrotar o dirigente controverso e se preparava para dar apoio total à sua campanha.

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A novidade fortalece a permanência de Infantino no poder em um momento em que sua gestão enfrenta forte escrutínio.

Corrida contra o prazo para as candidaturas

A UEFA ainda não anunciou um candidato alternativo e corre contra o tempo para elaborar um novo plano antes do encerramento das inscrições, daqui a quatro dias.

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Por enquanto, apenas duas pessoas confirmaram a intenção de concorrer: o japonês Kozo Tashima, membro do Conselho da FIFA, e Ramon Vega, ex-defensor do Tottenham. No entanto, a expectativa é que Vega tenha dificuldades para conseguir o apoio necessário para se tornar um adversário de peso.