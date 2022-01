Arsène Wenger, o campeão da saúde dos atletas da Premier League

Foi uma ação que mudaria a cara do Arsenal para sempre. Quando Arsène Wenger chegou, em 1996, os Gunners eram um clube praticamente em crise.

A era George Graham havia chegado ao fim, e Bruce Rioch recebeu apenas uma temporada no comando antes que a decisão de fazer outra mudança fosse tomada.

Poucos ouviram falar de Wenger quando David Dein, então vice-presidente, convenceu o conselho a dar uma chance ao francês.

Mas não demorou muito para que todos percebessem que haviam trazido alguém que deixaria uma marca jamais vista no clube inglês.

As mudanças foram imediatas, algumas grandes e outras sutis, mas todas tiveram um grande impacto – dentro e fora do campo especialmente.

Wenger herdou um elenco de jogadores que, em sua maioria, foram treinados e moldados por Graham, embora a chegada um ano antes de Dennis Bergkamp e David Platt, da Itália, tenha acrescentado um toque de influência europeia ao vestiário do time.

Com nomes como David Seaman, Tony Adams, Nigel Winterburn, Ray Parlor e Ian Wright à sua disposição, o novo técnico do Arsenal sabia que tinha a espinha dorsal de um time que poderia ter sucesso, mas que precisava mudar sua maneira de pensar para alcançar o melhor deles.

“Ele tinha jogadores comprometidos, que conheciam o futebol, mas fisicamente, provavelmente, não viviam suas vidas como deveriam”, lembra Gary Lewin, que era o fisioterapeuta do Arsenal na época.

“Culturalmente, era quase certo beber depois de jogar duro, dentro e fora do campo. Mas ele mudou essas atitudes e disse: Não, sua preparação, seu treinamento e como você se prepara é tão importante quanto os jogos."

“É como qualquer pessoa em qualquer forma da vida. Se você se cuida dia a dia, comer os alimentos certos, dormir bastante e não estiver fazendo as coisas erradas, você se sentirá melhor consigo mesmo."

“E se você se sentir melhor consigo mesmo, terá um desempenho melhor.”

E foi exatamente o que os jogadores fizeram. O Arsenal terminou a temporada 1996/97 em terceiro na Premier League, e mostrou sinais de que estava se transformando em uma força a ser reconhecida mais uma vez.

No ano seguinte, eles conquistaram a dobradinha no futebol inglês pela segunda vez na história do clube ao vencer o Manchester United, na Premier League, e derrotar o Newcastle, em Wembley, para levantar a FA Cup.

Jogadores cujas carreiras pareciam estar decaindo renasceram, com as mudanças que Wenger introduziu nos bastidores, conhecidas por dar uma segunda chance de vida.

“Acho que realmente aceitamos o que Arsene estava tentando fazer”, disse Winterburn, que fez 49 aparições em todas as competições durante a temporada de 1998, à GOAL.

“Para mim, a maior coisa que tirei de Arsène não foi o que ele implementou em termos de alimentação e necessidades alimentares, foi mais sobre o treinamento. Eu absolutamente adorei, era tão diferente de tudo que tínhamos feito ou visto antes."

“Foi curto, foi rigoroso, foi intenso. Era como um relógio, e quando batia a hora que ele marcou, tudo mudava, ele não se importava com o que estava acontecendo."

“Era parar, beber e depois caminhar para a próxima sessão de treinamento.”

Winterburn acrescenta: “É provavelmente o mais difícil que já treinei. Eu me esforcei o máximo que pude nessas últimas temporadas."

“À medida que envelheci, em vez de ficar mais fácil, eu estava me esforçando mais para ter certeza de que estava pronto para os dias de jogo."

“Eu senti como se fosse o mais difícil que eu poderia me esforçar para treinar. Foi quase como uma situação de jogo e essa foi a grande diferença para mim.”

As mudanças que Wenger introduziu nas sessões de treinamento do Arsenal foram muitas, diferentes de tudo o que o futebol inglês já havia visto antes, e o benefício foi imediato.

“A maior coisa que Arsène trouxe a bordo foi a importância do treinamento”, disse Lewin à GOAL.

“Uma das primeiras coisas que ele mudou foi a duração e a intensidade das sessões. O tempo diminuiu, mas a intensidade aumentou. Elas duraram 45 minutos, mas foram bastante intensas."

“Hoje, isso é o padrão, mas na época não era assim no mundo do futebol.”

Não foi apenas o treinamento que mudou, no entanto.

Wenger introduziu uma nova maneira de pensar nos bastidores. O álcool foi banido imediatamente, assim como o sal e o açúcar.

Ovo e batatas fritas foram retirados do cardápio, assim como a carne vermelha. Tudo isso foi substituído por frango cozido, massas, vegetais crus e peixes.

Yann Rougier, especialista em alimentação, foi chamado e os jogadores foram instados a mastigar a comida antes de engolir.

“Arsène sempre falou sobre nutrição e comer os alimentos certos”, diz Lewin. “Apenas tirar o açúcar da dieta já era uma grande coisa. Tínhamos chocolate no vestiário antes de um jogo, gelatina, coisas assim. Ele se livrou de tudo isso."

“Ele tinha essa coisa de mastigar e beber muita água. Você tinha que realmente mastigar sua comida corretamente para que ela fosse digerida."

“Yann conversava com os jogadores, dizendo esperar que eles mastigassem antes de engolir, porque quanto mais você quebra a comida, mais fácil ela é digerida."

“Costumavam colocar cartazes: 'Mastigue, mastigue, mastigue, beba, beba, beba.' Ele costumava dizer: Quanto mais rápido você bebe, mais rápido você elimina."

Para um elenco cheio de jogadores experientes, algumas das mudanças que Wenger introduziu foram mais fáceis de aceitar do que outras.

Embora as novas sessões de treino tivessem o selo de aprovação de todos, as regras em torno do que se comia no clube não eram tão populares desde o início.

Gritos de: "Queremos nosso chocolate de volta", uma vez apareceram para o treinador no caminho de uma partida fora de casa, enquanto alguns jogadores costumavam correr para o refeitório do London Colney para tentar comer antes de Wenger tomar banho e se trocar após o treino.

“Eu costumava ser um dos primeiros a acordar o tempo todo e costumava pedir ao chefe para me fazer um sanduíche”, admite Winterburn.

“Ele costumava dizer: Se Arsène aparecer, certifique-se de que o sanduíche desapareça rapidamente."

“Os jogadores questionaram”, acrescenta Lewin. “Nas primeiras quatro a seis semanas, quando ele tirou todo o açúcar, eles tiveram desejos por algo doce. Alguns deles costumavam esconder chocolates em suas sacolas!"

“Lembro que naquela temporada de 1997/98, jogamos contra o Blackburn, em Highbury, na semana anterior ao Natal e fomos derrotados por 3 a 1. Fomos vaiados fora do campo e todo mundo estava questionando as coisas."

“Mas eu me lembro de Arsène dizendo: 'Esta é uma maratona, não uma corrida. Fique com isso na cabeça, vamos melhorar. Em seguida, seguimos em uma sequência de 28 jogos invictos para ganhar a dobradinha.”

A preparação foi fundamental para Wenger.

Desde a comida que seus jogadores comiam até a quantidade de sono, que eles dormiam antes do jogo – tudo mudou com sua maneira de pensar.

Ele levava o time para um hotel antes dos jogos – mesmo que a partida fosse em casa – para que pudesse observar cuidadosamente o que eles estavam fazendo para garantir que estivessem na melhor forma possível para o duelo.

“Ele era grande em seu alongamento”, diz Winterburn. “Ele alugava um quarto no hotel, você descia de manhã e Arsene ficava deitado no chão."

“Logo, você acabava passando por muitos alongamentos e ficava com as pernas na parede."

“Foi um pouco estranho, mas era o que o treinador queria, então foi o que fizemos.”

“Estas eram coisas que não tinham sido feitas antes”, continua Lewin. “Mas não se esqueça, coincidiu com um momento em que começamos a receber jogadores estrangeiros no elenco."

“Os jogadores ingleses são muito antigos, mas tivemos Dennis Bergkamp. David Platt estava aqui e estava acostumado com isso na Itália também."

“Arsène então trouxe Remi Garde e Patrick Vieira e contratamos (Nicolas) Anelka, (Gilles) Grimandi, (Marc) Overmars e (Emmanuel) Petit. Eram jogadores que estavam acostumados a esse tipo de preparação.”

A chegada de Wenger ao norte de Londres trouxe um período de sucesso para o Arsenal, que o clube não via desde que Herbert Chapman dominou na década de 1930.

A notícia logo se espalhou pelo futebol, especialmente sobre como as coisas estavam sendo feitas nos campeões ingleses, e os clubes rivais correram para tentar recriar seus métodos, enquanto observavam o time de Wenger se fortalecendo.

As mudanças, que ele fez durante seus primeiros dias nos Gunners, agora são comuns. Não existe um melhor testemunho do pensamento visionário de Wenger.

Sua chegada, em 1996, não mudou apenas a cara do Arsenal para sempre, mudou a cara do futebol inglês como um todo.