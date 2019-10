Arsène Wenger de volta ao futebol? "Estou analisando algumas propostas"

Ex-treinador do Arsenal ainda falou sobre música e disse ser fã de Bob Marley

Arsène Wenger está desempregado desde que deixou o comando do , em junho de 2018. Contudo, essa pausa na carreira é por opção do próprio Wenger, já que ele mesmo já relatou que existiram diversas propostas nesse período. Agora, porém, parece que seu retorno ao futebol está cada vez mais próximo e ele admitiu estar analisando algumas propostas que chegaram.

"Desde que deixei o Arsenal, eu recebi algumas propostas interessantes, algumas das quais eu estou analisando no momento", falou Wenger à SkySports.

O treinador francês receberá o prêmio Legends o Football 2019, que é organizado por uma instituição de musicoterapia da , em parceria com uma rede de televisão local. Nomes como Pelé, Alex Ferguson, Kenny Dalglish, Alan Shearer, José Mourinho e Eric Cantona já foram homenageados nessa premição. No dia 7 de outubro, será a vez de Arsène Wenger, que passou 22 anos no Arsenal e foi o único a conseguir um título de Premier League invicto.

Ele falou sobre seu amor pela música e lembrou as bandas e músicas que mais ouvia em sua juventude.

"Quando eu era jovem [eu ouvia] The Beatles, eles eram a revolução. Hoje eu ainda amo os Betales por causa da simplicidade e é um pouco parecido com futebo, sabe? Quando é bom, parece simples. E aquelas músicas são bem simples e talvez é por isso que elas duraram tanto", falou Wenger.

O técnico disse, porém, que um de seus artistas preferidos até hoje é o lendário cantor Bob Marley, maior expoente do reggae jamaicano e um apaixonado por futebol.

"Sim, eu disse muitas vezes: Bob Marley. Há algo em sua vida que é um símbolo do que a música significa. Ele amava futebol e curtiu a vida. Quando você aqueles vídeos dele jogando futebol, ele era bom com a bola, não era? Ele era mais que razoável com a bola nos pés e eu gosto da combinação entre música e futebol", explicou o homem de 69 anos.