Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger deve tomar uma decisão definitiva nesta semana sobre concorrer contra Gianni Infantino na eleição para a presidência da Fifa. Aos 77 anos, Wenger vem sendo alvo de uma intensa campanha de convencimento por parte de atores influentes, incluindo a Uefa, antes do prazo final de 18 de novembro.

Publicidade

Wenger é pressionado pela UEFA a desafiar Infantino

Arsene Wenger avalia uma surpreendente candidatura contra Gianni Infantino na próxima eleição presidencial da FIFA. Informações de diferentes fontes, entre elas a Sky Sports e o The New York Times, indicam que o ex-técnico do Arsenal deve tomar sua decisão final nos próximos dias, antes do prazo de 18 de novembro para declarar a candidatura.

Wenger ocupa o cargo de chefe de desenvolvimento do futebol global da FIFA desde novembro de 2019, mas importantes partes interessadas, lideradas pela UEFA, pressionam o dirigente de 77 anos a se apresentar como candidato alternativo.

Dirigentes da entidade que comanda o futebol europeu teriam perdido a confiança em Infantino após controvérsias recentes envolvendo propostas comerciais da FIFA.

Repercussão do FFE afasta Wenger de Infantino

A liderança de Infantino passou a ser alvo de intenso escrutínio após a apresentação e o posterior abandono da proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), que pretendia vender a investidores privados participações nas operações comerciais e na Copa do Mundo.

Publicidade Publicidade

Wenger se distanciou publicamente do projeto em 4 de agosto, quando deixou clara sua posição sobre a gestão da entidade.

Tópicos relacionados

“Não participei de sua concepção”, afirmou Wenger. “A decisão de retirar o projeto foi absolutamente necessária e inquestionável, porque acredito firmemente em uma FIFA independente, que sirva ao nosso esporte com comprometimento, transparência e integridade.”

Regras da campanha e situação contratual na FIFA

Wenger não participou da reunião do Comitê de Gestão da FIFA em Rabat, em 5 de agosto, na qual dirigentes manifestaram apoio a Infantino, embora tenha sido fotografado recentemente ao lado do presidente da FIFA em Baku.

Publicidade

Como seu atual contrato com a FIFA termina no fim do ano, uma candidatura à presidência impediria Wenger de continuar em sua função de desenvolvimento em 2027, já que ele precisaria fazer campanha com uma plataforma própria.

Para entrar oficialmente na eleição de março do próximo ano, Wenger precisaria do apoio de cinco associações filiadas para sua indicação e teria de passar pelos testes de elegibilidade da FIFA.

Publicidade

Decisão é esperada antes do prazo para declarar candidatura

Wenger, que se tornou uma figura lendária durante seus 22 anos no Arsenal ao conquistar três títulos da Premier League e sete Copas da Inglaterra, continua sendo uma das personalidades mais respeitadas do futebol mundial.

Embora derrotar Infantino seja um desafio considerável, Wenger contaria com amplo apoio na Europa e em outras confederações.

Publicidade

Um anúncio formal é esperado antes de 18 de novembro, enquanto dirigentes do futebol europeu aguardam sua resposta.