Arsenal x Zurich: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Gunners entram em campo querendo garantir a liderança do grupo; veja como acompanhar na tv e na internet

Querendo encerra a primeira fase na liderança, o Arsenal recebe o Zurique na tarde desta quinta-feira (3), em Londres, às 17h (de Brasília), pela sexta rodada do Grupo B da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, pela plataforma de streaming.

Na liderança do grupo com 12 pontos, o Arsenal vai a campo precisando de uma vitória simples para garantir a primeira posição. Rowe continua sendo desfalque, enquanto Saka e Zinchenko são dúvidas.

Do outro lado, o Zurique está na lanterna com 3 pontos somados, mas ainda tem chances de disputar a Conference League. Para isso, o time precisa ganhar, além de torcer por um tropelo do Bodo/Glimt diante do PSV.

Escalações:

Escalação do provável do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Odegaard, Lokonga, Vieira; Nelson, Nketiah, Martinelli.

Escalação do provável do Zurique: Brecher; Mets, Aliti, Kamberi; Boranijasevic, Selnaes, Conde, Guerrero; Marchesano; Okita, Tosin.

Desfalques

Arsenal

Emile Smith Rowe, no departamento médico, e Xhaka, suspenso, são os desfalques dos Gunners.

Zurique

Mirlaid Kryeziu, Ilan Sauter, Blerim Dzemaili, Donis Avdijaj e Miguel Reichmuth continuam fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 3 de novembro de 2022.

• Horário: 17h (de Brasília).

• Local: Emirates Stadium, Londres - ING