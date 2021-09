Arsenal x Tottenham: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (19), pela sexta rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Arsenal e Tottenham fazem clássico londrino neste domingo (26), no Emirates Stadium, a partir das 12h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Tottenham DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Spurs querem a vitória para tentar entrar no G-6 / Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Arsenal quer continuar a sua arrancada após um mau início no inglês.

Os Gunners chegam ao jogo reforçados por Tierney, recuperado de lesão, enquanto Xhaka volta após cumprir suspensão.

Já o Tottenham busca uma vitória no dérbi para tentar entrar no G-6 da Premier League.

Os Spurs não poderão contar com Bergwijn e Sessegnon, machucados. Por outro lado, Lucas Moura está de volta.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey, Odegaard; Saka, Aubameyang, Smith Rowe.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Emerson, Dier, Sanchez, Reguilon; Hojbjerg, Skipp, Alli; Lucas, Kane, Son.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 3 x 0 Wimbledon Copa da Liga 22 de setembro de 2021 Burnley 0 x 1 Arsenal Premier League 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brighton x Arsenal Premier League 2 de outubro de 2021 13h30 (de Brasília) Arsenal x Crystal Palace Premier League 18 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 2 (2) x (3) 2 Tottenham Copa da Liga 22 de setembro de 2021 Tottenham 0 x 3 Chelsea Premier League 19 de setembro de 2021

Próximas partidas