Arsenal x Tottenham: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os times que fazem o maior clássico de Londres se encontram novamente em dezembro, dessa vez pela Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa

O Arsenal recebe o Tottenham nessa quarta (19), às 17h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela Carabao Cup. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

Arsenal e Tottenham fazem o clássico do norte de Londres. No último encontro entre os dois, no começo de dezembro, os Gunners venceram os Spurs por 4 a 2.

Veja informações da partida!

JOGO Arsenal x Tottenham DATA Quarta-feira,19 de dezembro LOCAL Emirates Stadium - Londres, Inglaterra HORÁRIO 17h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Konstantinos Mavropanos e Rob Holding estão lesionados e não jogam.

Provável escalação:

TOTTENHAM

Dembele e Wanyama estão lesionados e não jogam.

Provável escalação: