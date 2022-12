Arsenal x Milan ao vivo e online: onde assistir, horário, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), se preparando para o retorno da temporada após a Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV e na internet

A temporada europeia vai recomeçar e, por isso, Arsenal e Milan se enfrentam na tarde desta terça-feira (13), em Dubai, às 11h (de Brasília), em amistoso. O duelo não será transmitido para o Brasil.

Líder da Premier League, o Arsenal se prepara para dar sequência à sua grande temporada. Os Gunners vêm de vitória sobre o Lyon em amistosos, e têm desfalques que estão disputando a Copa do Mundo, além de Gabriel Jesus e Rowe, que se recuperam de lesões no joelho.

Do outro lado, o Milan é o segundo colocado do italiano, e sabe que precisará retomar com força total para lutar pelo título. Os rossoneri também terão ausências devido ao Mundial.

Escalações:

Escalação do provável Arsenal: Hein; Cedric, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Lokonga; Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah.

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Rebic; Origi.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus e Rowe estão no departamento médico após lesões nos joelhos, e Ben White está afastado devido a questões pessoais.

Milan

Giroud e Theo Hernandez estão na Copa do Mundo, enquanto Dest, Toure e Rafael Leão descansam após eliminação no Mundial.

Quando é?

• Data: terça-feira, 13 de dezembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Estádio Al-Maktoum, Dubai - Emirados Árabes.