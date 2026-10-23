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Arsenal x Manchester United pega fogo! Assista ao segundo episódio de The Rondo, com torcedores do Arsenal e do Manchester United batendo de frente

Os jogos entre Arsenal e Manchester United são sempre agitados, e não é diferente quando torcedores dos dois clubes se enfrentam. Assista a AliceTalksFootball e Kofi B encararem Daniyal Khan e Rory Talks Football enquanto defendem suas opiniões polêmicas no segundo episódio de The Rondo!

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