Arsenal x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Lutando por uma vaga na Champions League 2022/23, Arsenal e Manchester United se enfrentam neste sábado (23), no Emirates, a partir das 8h30 (de Brasília), pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Manchester United DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Emirates - Londres, ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Eddie Smart e Dan Robathan

Quarto árbitro: David Coote

VAR: Jarred Gillet

ONDE VAI PASSAR?

Getty

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (23), no Emirates.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de amargar três derrotas consecutivas, o Arsenal se recuperou com a vitória sobre o Chelsea por 4 a 2, em pleno Stamford Bridge, e reacendeu a briga por uma vaga na Liga dos Campeões 22/23. Atualmente, aparece na quinta posição, com 57 pontos.

Setting the stage for Saturday 💪



📍 Arsenal Training Centre #ARSMUN — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2022

Do outro lado, o Manchester United vem de derrota para o Liverpool por 4 a 0, e ficou estacionado nos 54 pontos (com 15 vitórias, nove empates e nove derrotas), e ocupando a sexta posição.

Em 235 jogos disputados entre as equipes, o United soma 98 vitórias, contra 84 do Arsenal, além de 53 empates. No último encontro, a equipe de Manchester venceu por 3 a 2, válido pelo primeiro turno da Premier League 21/22.

CR7 é dúvida contra o Arsenal

Fora do clássico contra o Liverpool no meio da semana após anunciar a morte de um dos filhos gêmeos durante o parto, Cristiano Ronaldo voltou aos treinos e é aguardado no Emirates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton x Arsenal Premier League 16 de abril de 2022 Chelsea 2 x 4 Arsenal Premier League 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Arsenal Premier League 1 de maio de 2022 12h30 (de Brasília) Arsenal x Leeds Premier League 8 de maio de 2022 10h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 3 x 2 Norwich Premier League 16 de abril de 2022 Liverpool 4 x 0 Manchester United Premier League 19 de abril de 2022

Próximas partidas