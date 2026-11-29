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Arsenal e Manchester City empataram em 2 a 2 em um duelo decisivo marcado por duas filosofias táticas distintas. Da recuperação de bola com pressão alta às finalizações precisas, a partida foi uma demonstração de jogo posicional moderno e ajustes em resposta ao adversário.

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O duelo tático entre Mikel Arteta e Enzo Maresca no Emirates Stadium foi um estudo fascinante do controle contra a capacidade de surpreender o adversário. O Arsenal entrou em campo disposto a aproveitar o mando de jogo por meio do domínio territorial contínuo e de uma estrutura de pressão rigorosa, projetada para forçar o Manchester City a recorrer a lançamentos longos desconfortáveis. O principal objetivo de Arteta era bloquear a progressão do City pelo centro, usando um bloco compacto no meio-campo para isolar os responsáveis pela criação da equipe adversária e, ao mesmo tempo, explorar os lados do campo em transições rápidas.

O Manchester City, por sua vez, chegou com um plano voltado à verticalidade e à exploração dos espaços deixados pela linha defensiva adiantada do Arsenal. Maresca buscou superar a primeira linha de pressão com defensores capazes de construir o jogo e encontrar passes diretos para o terço final. O objetivo tático era claro: alargar o campo para abrir espaços nos corredores entre o centro e as laterais para a chegada dos meio-campistas, enquanto Erling Haaland seguia como ameaça constante em duelos individuais contra os zagueiros do Arsenal.

A organização tática do Arsenal

Arteta escalou a equipe em um 4-2-3-1 que frequentemente se transformava em um 4-4-2 na defesa. O principal gatilho da pressão era qualquer passe lateral entre os zagueiros do City, momento em que Kai Havertz e Martin Odegaard avançavam para fechar as linhas de passe em direção ao volante. A saída de bola do Arsenal dependia muito de Bruno Guimaraes recuar entre os zagueiros, permitindo que os laterais Riccardo Calafiori e Jurrien Timber subissem para dar amplitude. Assim, os pontas Noni Madueke e Christos Tzolis podiam se deslocar para dentro e ocupar os corredores entre o centro e as laterais, formando uma estrutura ofensiva em 3-2-5.

Na defesa, o Arsenal manteve a linha adiantada para preservar a compactação da equipe, mas isso trazia riscos diante da velocidade do City. A estratégia deu resultado aos 40 minutos, quando uma recuperação de bola no momento certo e um cruzamento de cabeça de Mikel Merino encontraram Kai Havertz, que anulou a vantagem obtida antes pelo City.

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O domínio de 56% da posse de bola pelo Arsenal demonstrou sua evolução na capacidade de manter a bola sob pressão, embora a equipe frequentemente tivesse dificuldade para transformar esse controle em chances claras. Seu xG foi de 1,92, contra 1,23 do City. A resistência do time acabou recompensada aos 83 minutos, quando Jurrien Timber se juntou ao ataque para marcar o gol de empate, evidenciando a liberdade tática concedida aos laterais do Arsenal nos minutos finais.

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A organização tática do Manchester City

Maresca também adotou o 4-2-3-1, mas com uma aplicação bem diferente. O City teve uma abordagem pragmática com a bola e frequentemente recuou para um bloco médio em 4-4-2, atraindo o Arsenal antes de atacar em contra-ataque. Um movimento importante era a subida de Josko Gvardiol pela lateral esquerda para atuar como um ponta adicional, liberando Iliman Ndiaye para se deslocar pelo centro. Isso ficou evidente no primeiro gol, quando Gvardiol deu a assistência para Haaland finalizar com precisão aos 34 minutos.

A pressão do City era mais seletiva que a do Arsenal: a equipe muitas vezes esperava a bola chegar aos lados do campo para armar uma armadilha. Ayyoub Bouaddi e Enzo Fernandez eram as peças de sustentação tática, protegendo a linha de quatro defensores e iniciando transições verticais rápidas. Fernandez, em especial, foi decisivo ao chegar de trás na área para marcar pouco depois do intervalo, com assistência de Bouaddi.

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O gol foi a execução perfeita do plano de Maresca: recuperar a bola no terço central e ocupar a área antes que o adversário pudesse se reorganizar. Apesar de ter menos posse de bola (44%), o City continuou perigoso nos contra-ataques, registrando cinco deles e mantendo uma ameaça constante com a força física de Haaland e a movimentação inteligente de Fernandez entre as linhas.

O duelo tático

A disputa tática decisiva ocorreu no corredor central, entre a dupla de volantes do Arsenal e o trio de meio-campistas ofensivos do City. Ao escalar Mikel Merino ao lado de Bruno Guimaraes, Arteta buscava dar mais presença física ao setor, mas os dois foram superados em alguns momentos pelas rápidas tabelas entre Fernandez e Ndiaye.

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O desequilíbrio surgia quando os pontas do City prendiam os laterais do Arsenal, deixando Haaland para ocupar tanto Gabriel quanto Ezri Konsa. Isso obrigava os meio-campistas do Arsenal a recuar e, por vezes, abria um vazio à frente da linha defensiva.

Arteta, porém, levou a melhor na disputa tática em termos de profundidade do elenco e resistência física. Ao manter a pressão intensa durante toda a partida, o Arsenal acabou desgastando a capacidade de resistência do City. A presença de Timber como um lateral que avançava constantemente terminou por romper a estrutura defensiva do adversário, já que a equipe de Maresca teve dificuldade para acompanhar as infiltrações tardias dos defensores do Arsenal. O empate reflete um jogo em que a eficiência do City nas transições foi igualada pela persistência estrutural e pelo domínio territorial do Arsenal.

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Os ajustes durante o jogo

Os dois técnicos usaram as substituições de forma ativa para influenciar o ritmo da partida. No intervalo, Arteta trocou Riccardo Calafiori por Piero Hincapie, provavelmente em busca de mais segurança defensiva diante da velocidade de Jeremy Doku.

Mais tarde, as entradas de Viktor Gyokeres e Eberechi Eze nos lugares de Odegaard e Tzolis, aos 58 minutos, sinalizaram uma mudança para um 4-2-4 mais direto enquanto o Arsenal buscava reagir. O ajuste fez o City recuar, aumentou a pressão sobre sua defesa e levou a um volume maior de cruzamentos.

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Maresca respondeu com as entradas de Phil Foden e Mateo Kovacic para recuperar o controle do ritmo. As saídas de Doku e Ndiaye indicaram uma postura mais conservadora na organização defensiva durante os ataques, com o objetivo de proteger a vantagem. A substituição de Fernandez por Nico O'Reilly aos 67 minutos, porém, provavelmente custou ao City parte da qualidade dos passes que faziam o jogo avançar. Enquanto os ajustes do City buscavam assegurar o resultado, as mudanças do Arsenal pretendiam aumentar a imprevisibilidade no terço final. A aposta acabou dando certo com a intervenção de Timber nos minutos finais.

Conclusão

No fim, o confronto foi decidido nos detalhes da eficiência nas transições e da resistência da estrutura de jogo. A capacidade do Manchester City de explorar espaços em profundidade lhe deu a vantagem duas vezes e demonstrou o domínio tático dos contra-ataques pela equipe de Maresca. O Arsenal, porém, não abandonou seu jogo de posse de bola, e as substituições ofensivas de Arteta nos minutos finais garantiram que o time sobrecarregasse o bloco baixo e desgastado do City.

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O equilíbrio tático confirma que, embora o City tenha em Haaland e Fernandez uma vantagem individual na precisão das finalizações, o sistema coletivo e a pressão territorial do Arsenal continuam entre os maiores desafios à supremacia tática do atual campeão na Premier League.