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Relembre a intensidade tática e o brilho individual da vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Manchester City na histórica temporada 2003/04. Do gol contra de Michael Tarnat ao chute espetacular de longa distância de Thierry Henry, o confronto fortaleceu a caminhada do Arsenal rumo a uma campanha invicta na Premier League.

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Em 1º de fevereiro de 2004, a atmosfera em Highbury tinha um ar de história sendo escrita. O Arsenal de Arsene Wenger já não era apenas um candidato ao título: era um time que flertava com a imortalidade. O Manchester City chegou ao norte de Londres para testar os nervos de uma equipe que se recusava a perder. Foi uma partida marcada pela tensão tática no limite, por um erro defensivo incomum e por um momento de puro brilhantismo do maior jogador a vestir a camisa com o canhão no peito.

Pressão e sorte abrem o placar

Os primeiros minutos foram uma demonstração do futebol de Wenger. Robert Pires e Gilberto Silva comandavam o jogo com fluidez e eficiência, empurrando o City para dentro do próprio campo. Henry mostrou suas intenções logo cedo, acertando a trave com um chute potente que serviu de aviso. O placar enfim foi aberto aos 36 minutos, mas não graças a uma jogada de arte característica daquele time. Henry se deslocou para o espaço de que mais gostava, pelo lado esquerdo, e bateu rasteiro e forte para a área. Na tentativa desesperada de afastar a bola, o defensor do City Michael Tarnat acabou desviando para o próprio gol, levando o setor North Bank ao delírio.

Taticamente, o City de Kevin Keegan tentava dificultar o jogo com uma marcação compacta, negando os espaços que Henry e Dennis Bergkamp buscavam. A entrada de Jose Antonio Reyes no segundo tempo, porém, para fazer sua estreia, deu novo impulso ao ataque do Arsenal. O domínio do time era total, mas a vantagem de apenas um gol mantinha a tensão. Era preciso um lance decisivo para preservar a invencibilidade e, como tantas vezes aconteceu naquela era de ouro, o rei de Highbury apareceu.

Um momento de magia de Henry

Aos 83 minutos, o estádio testemunhou um dos gols mais marcantes da carreira de Henry. Após receber um passe curto de Pires pouco antes da área, ele não procurou a finalização colocada que era sua marca registrada. Em vez disso, disparou um verdadeiro foguete. A bola pareceu se teletransportar, fazendo uma curva no ar carregado pela chuva antes de entrar no ângulo. David James, goleiro de grande envergadura, ficou reduzido a mero espectador.

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Os minutos finais trouxeram um desfecho caótico para aquela tarde. Nicolas Anelka, de volta à sua antiga casa, diminuiu para os visitantes já perto do fim, lembrando aos torcedores em Highbury sua própria capacidade de finalização. O retorno do francês, porém, terminou de forma inglória. Após uma confusão acalorada com Ashley Cole, Anelka recebeu o cartão vermelho, praticamente encerrando qualquer esperança de reação do City. O placar de 2 a 1 talvez tenha sido generoso com os visitantes, mas, para o Arsenal, os três pontos eram tudo o que importava na busca pela perfeição.

O legado da caminhada invicta

Esse confronto é lembrado não apenas pelo placar, mas pela sensação de inevitabilidade que cercava aquele Arsenal. Sempre que o City ameaçava quebrar o ritmo da partida, o time de Wenger encontrava outra marcha. A vitória o deixou um passo mais perto da marca de 38 jogos sem perder e mostrou que podia vencer tanto pela persistência tática quanto por lampejos individuais de brilhantismo. A comemoração de Henry, deslizando de joelhos pelo gramado molhado de Highbury, permanece como a imagem daquele dia em que o City foi apenas mais um obstáculo superado no caminho para a história.