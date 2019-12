Arsenal x Manchester City é banido de TV chinesa por comentários de Ozil

Meio-campista alemão fez protesto contra o tratamento dado à minoria muçulmana uigur no país asiático

O duelo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League teve sua transmissão cancelada na televisão da . A partida deste domingo seria exibida pela emissora estatal CCTV, mas comentários do meio-campista Mesut Ozil motivaram a censura.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O alemão usou as redes sociais para protestar contra o tratamento que a minoria muçulmana uigur estaria recebendo no país asiático, segundo denúncias feitas na imprensa internacional. A vitória do sobre o ocupou o espaço na grade da TV - ainda que tenha sido transmitida meia hora após o fim da partida.

Ozil tem ascendência turca e pratica a fé islâmica. No Instagram, o meia nascido em Gelsenkirchen escreveu seu protesto em turco.

"Eles queimam seus Alcorões. Fecham suas mesquitas. Banem suas escolas. Matam seus homens santos. Os homens são forçados a campos e as famílias a viver com chineses. As mulheres são obrigadas a se casar com chineses. Mas muçulmanos estão calados. Não fazem barulho. Foram abandonados. Não sabem que permitir uma perseguição é cometer uma perseguição?", publicou o meio-campista.

Pouco após a postagem do alemão, o se pronunciou buscando se distanciar do protesto. "Sobre os comentários de Mesut Ozil nas redes sociais, o Arsenal deve fazer uma declaração: o conteúdo é uma opinião pessoal do próprio Ozil. Como um clube de futebol, o Arsenal sempre pregou o princípio de não se envolver em política", informou os Gunners.

Enquanto isso, a Federação de Futebol da China falou por meio de um portavoz: "O Turquistão Oriental não é uma questão religiosa ou étnica. Os comentários de Ozil não só ofendem muitos torcedores chineses, mas também os sentimentos do povo chinês".

Esta não é a primeira vez que uma entidade esportiva sofre reação negativa no país asiático por uma postura política. Em outubro, o gerente geral do Houston Rockets, Daryl Moreyl, escreveu seu apoio no Twitter aos protestos realizados em Hong Kong. Isto fez com que a franquia da NBA passasse a ser boicotada na China.