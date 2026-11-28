Como assistir a Arsenal x Manchester City com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 11:30 Emirates Stadium

O Arsenal recebe o Manchester City no Emirates Stadium neste domingo, em um confronto da Premier League entre o primeiro e o terceiro colocados.

O time de Mikel Arteta chega com seis pontos de vantagem na liderança. Sua capacidade de finalizar as jogadas, porém, tem sido questionada: são apenas 17 gols marcados no campeonato, o menor número entre os seis primeiros colocados.

Depois de uma sequência de vitórias, vieram os empates por 2 a 2 com o Newcastle e por 1 a 1 com o Borussia Dortmund, pela Champions League. O Arsenal não perdeu nos últimos cinco jogos.

O City viaja ao norte de Londres sem vencer há quatro jogos pela liga. A equipe de Enzo Maresca liderava a tabela até o início de novembro, mas agora está seis pontos atrás.

Maresca pediu paciência e destacou que o elenco está em reconstrução, com oito ou nove jogadores novos e um novo técnico. Ele afirmou que a visita ao Emirates será um bom teste para a personalidade de seu time.

As equipes se enfrentaram quatro vezes no último ano, e o Arsenal venceu o duelo mais recente, pela Community Shield, em agosto. Veja como acompanhar a partida.

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