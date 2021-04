Arsenal x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico quente na Premier League! Arsenal e Liverpool se enfrentam neste sábado (3), em Londres, a partir das 16h (de Brasília), pela 30ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Liverpool DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN Brasil, na TV fechada, vai passar o jogo deste sábado (3), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando melhor posição no campeonato, o Arsenal quer a vitória para se aproximar do rival. Para o jogo deste sábado, os Gunners seguem sem poder contar com Saka e Rowe, lesionados.

Do outro lado, o Liverpool busca uma arrancada para conseguir entrar na zona de classificação à Champions League. Firmino, recuperado de lesão no joelho, está de volta à equipe. Por outro lado, Gomez, Van Dijk, Henderson e Matip seguem no departamento médico.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Pepe, Odegaard, Aubameyang; Lacazette.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 0 x 1 Liverpool Premier League 15 de março de 2021 Liverpool 2 x 0 RB Leipzig Premier League 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Liverpool Champions League 6 de abril de 2021 16h (de Brasília) Liverpool x Aston Villa Premier League 10 de abril de 2021 11h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 3 x 3 Arsenal Premier League 21 de março de 2021 Arsenal 0 x 1 Olympiacos Premier League 18 de março de 2021

Próximas partidas