Arsenal x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e informações pela Premier League 21/22

O Liverpool visita o Arsenal na tarde desta quarta-feira (16), no Emirates Stadium, às 17h15 (de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Liverpool DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, transmitem o jogo desta quarta-feira, no Emirates Stadium. Na GOAL, o torcedor acompanha os lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Liverpool é o vice-líder da Premier League, com 66 pontos, seis atrás do Manchester City. Por isso, os comandados de Jurgen Klopp sabem da importância da vitória nesta quarta para seguir firme na disputa pelo título.

Do outro lado, o Arsenal é o 4º colocado, com 51 pontos marcados. Os Gunners vem de cinco vitórias seguidas e contam com o apoio de sua torcida para derrotar o poderoso rival.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ARSENAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 0 Leicester Premier League 13 de março de 2022 Watford 2 x 3 Arsenal Premier League 6 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Arsenal Premier League 19 de março de 2022 9h30 (de Brasília) Crystal Palace x Arsenal Premier League 4 de abril de 2022 16h (de Brasília)

LIVERPOOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 0 x 2 Liverpool Premier League 12 de março de 2022 Liverpool 0 x 1 Inter de Milão Champions League 8 de março de 2022

Próximas partidas