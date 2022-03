Arsenal x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

Arsenal e Liverpool entram em campo na tarde desta quarta-feira (16), no Emirates Stadium, às 17h15 (de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League.

O Liverpool é o vice-líder da Premier League, com 66 pontos, seis atrás do Manchester City. Por isso, os comandados de Jurgen Klopp sabem da importância da vitória nesta quarta para seguir firme na disputa pelo título.

Do outro lado, o Arsenal é o 4º colocado, com 51 pontos marcados. Os Gunners vem de cinco vitórias seguidas e contam com o apoio de sua torcida para derrotar o poderoso rival.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

De um lado, os visitantes entram em campo defendendo a vice-liderança do inglês, enquanto do outro, o time londrino quer surpreender para subir na tabela.

O Arsenal irá ter o desfalque do zagueiro Tomiyasu, que está machucado.

Já o Liverpool tem 3 baixas confirmadas, Roberto Firmino, Konaté e Thiago, todos fora por lesão. Além de Van Dijk, que é dúvida para o jogo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; Cedric Soares, Gabriel Magalhães, Ben White e Kierney; Xhaka, Partey, Odegaard, Martinelli e Saka; Lacazette

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (Joe Gomez) e Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Mané e Luis Díaz.

DESFALQUES

ARSENAL:

Tomiyasu: lesionado.

LIVERPOOL:

Roberto Firmino: lesionado.

Thiago Alcântara: lesionado

Konaté: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Arsenal x Liverpool será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet. Na GOAL, o torcedor acompanha os lances em tempo real.