Arsenal x Leicester: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Confronto entre Gunners e Foxes acontece nesse domingo (25), pela sexta rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Dois dos mais promissores times da temporada 2020/21 da Premier League se enfrentam nesse domingo. O recebe o City no Emirates Stadium, em Londres, nesse domingo (25), às 16h15 (de Brasília), pela sexta rodada do campeonato inglês. Na Goal você também acompanha o tempo real da partida.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Leicester City DATA Domingo, 25 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Emirates - Londres, ING HORÁRIO 16h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pelo lado do Arsenal, Mikel Arteta deve contar com os retornos de Willian e Dani Ceballos, que não jogaram no meio da semana pela mas devem figurar entre os 11 iniciais.

Rob Holding é dúvida para o duelo, enquanto Gabriel Martinelli, Pablo Marí e Chambers continuam de fora, por lesão.

O Leicester deve contar com o importante retorno de seu artilheiro Jamie Vardy.

Entretanto, Brendan Rodgers não deve ter à disposição Ricardo Pereira, Ndidi, Söyüncü e Amartey, que estão lesionados.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Ceballos, Thomas Partey, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Mendy; Perez, Praet, Maddison, Barnes; Vardy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Arsenal Premier League 17 de outubro de 2020 Rapid Wien 1 x 2 Arsenal Europa League 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Dundalk Europa League 29 de outubro de 2020 17h (de Brasília) x Arsenal Premier League 1 de novembro de 2020 13h30 (de Brasília)

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 0 x 1 Premier League 18 de outubro de 2020 Leicester 3 x 0 Zorya Luhansk Europa League 22 de outubro de 2020

