Arsenal x Leicester: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (13), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Leicester duelam neste sábado (13), em Londres, a partir das 11h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Cheio de esperanças para fazer uma grande temporada, o Arsenal vai a campo em busca de sua segunda vitória na competição. Os Gunners devem ter Tierney, Vieira, Rowe e Tomiyasu, recuperados.

Do outro lado, o Leicester vem de empate na estreia, e não terá Ricardo Pereira nos próximos meses, devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O time sofre ainda com a possibilidade de Tielemans, Fofana e Maddison, que tiveram seus nomes ventilados no mercado europeu.

Prováveis escalações

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Possível escalação do Leicester: Ward; Fofana, Amartey, Evans; Castagne, Ndidi, Tielemans, Justin; Maddison, Dewsbury-Hall; Vardy.

Desfalques da partida

Arsenal:

sem desfalques confirmados.

Leicester:

Ricardo Pereira, Barnes e Bertrand: lesionados.

Quando é?

JOGO Arsenal x Leicester DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Emirates Stadiu, Londres - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 2 Arsenal Premier League 5 de agosto de 2022 Arsenal 6 x 0 Sevilla Copa Emirates 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bournemouth x Arsenal Premier League 20 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Arsenal x Fulham Premier League 27 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Leicester

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 2 x 2 Brentford Premier League 7 de agosto de 2022 Leicester 1 x 0 Sevilla Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas