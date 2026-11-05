Arsenal x Hull City: detalhes da partida
Invencibilidade do Arsenal de Arteta enfrenta a fibra de Yorkshire
O Arsenal de Mikel Arteta chega ao fim de semana em excelente ritmo, superando um calendário exigente com a precisão de quem briga pelo título. Depois de vencer o Liverpool por 1 a 0 em Anfield, sem sofrer gols, no domingo, o Arsenal viajou à Tchéquia na quarta-feira e teve uma atuação implacável no primeiro tempo para derrotar o Slavia Prague por 2 a 1, com gols de Noni Madueke e Viktor Gyökeres. Com isso, ampliou para dez partidas sua sequência recorde de invencibilidade fora de casa em competições europeias.
De volta ao norte de Londres, o Arsenal não pode se permitir tropeçar diante do Hull City, comandado por Sergej Jakirović. Embora seja amplamente considerado azarão, o Hull City mostrou sua força no último sábado: saiu atrás no placar, virou por alguns instantes contra o Ipswich Town com gols de Tim Iroegbunam e Oli McBurnie e acabou empatando por 2 a 2 após uma partida disputada.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Arsenal x Hull
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|8
|0
|1
|14
|5
|+9
|24
V
V
V
V
D
|2
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
D
D
V
V
V
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
V
D
V
V
V
|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
V
D
V
V
D
|5
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|+2
|15
D
V
V
D
V
|6
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
V
E
D
E
V
|7
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
V
D
D
E
V
|8
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
V
V
V
D
D
|9
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
V
V
V
E
D
|10
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
E
V
V
E
V
|11
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
E
E
D
E
D
|12
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
D
E
E
D
E
|13
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
D
V
D
D
V
|14
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
E
E
D
V
D
|15
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|-2
|9
E
V
V
D
E
|16
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
V
D
D
V
V
|17
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
D
D
E
E
E
|18
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
D
D
D
V
E
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
D
E
D
D
D
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
D
E
D
D
D