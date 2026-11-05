Arsenal x Hull City: detalhes da partida

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Invencibilidade do Arsenal de Arteta enfrenta a fibra de Yorkshire

Getty Images

O Arsenal de Mikel Arteta chega ao fim de semana em excelente ritmo, superando um calendário exigente com a precisão de quem briga pelo título. Depois de vencer o Liverpool por 1 a 0 em Anfield, sem sofrer gols, no domingo, o Arsenal viajou à Tchéquia na quarta-feira e teve uma atuação implacável no primeiro tempo para derrotar o Slavia Prague por 2 a 1, com gols de Noni Madueke e Viktor Gyökeres. Com isso, ampliou para dez partidas sua sequência recorde de invencibilidade fora de casa em competições europeias.

Getty Images

De volta ao norte de Londres, o Arsenal não pode se permitir tropeçar diante do Hull City, comandado por Sergej Jakirović. Embora seja amplamente considerado azarão, o Hull City mostrou sua força no último sábado: saiu atrás no placar, virou por alguns instantes contra o Ipswich Town com gols de Tim Iroegbunam e Oli McBurnie e acabou empatando por 2 a 2 após uma partida disputada.

Notícias das equipes e elencos

Forma recente

Histórico de confrontos

Classificação