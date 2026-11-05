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Arsenal x Hull City: prévia da Premier League; Arsenal busca avançar rumo à liderança no Emirates contra o Hull City

Arsenal x Hull
Premier League
Arsenal
Hull

Depois de vencer em Anfield e arrancar uma eletrizante vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Slavia Praga na Champions League, o Arsenal de Mikel Arteta, em grande fase, volta ao Emirates Stadium determinado a impor sua superioridade no futebol nacional diante de um combativo Hull City, empolgado após reagir para empatar por 2 a 2 com o Ipswich Town.

Arsenal x Hull City: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 10
Emirates Stadium

Invencibilidade do Arsenal de Arteta enfrenta a fibra de Yorkshire

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

O Arsenal de Mikel Arteta chega ao fim de semana em excelente ritmo, superando um calendário exigente com a precisão de quem briga pelo título. Depois de vencer o Liverpool por 1 a 0 em Anfield, sem sofrer gols, no domingo, o Arsenal viajou à Tchéquia na quarta-feira e teve uma atuação implacável no primeiro tempo para derrotar o Slavia Prague por 2 a 1, com gols de Noni Madueke e Viktor Gyökeres. Com isso, ampliou para dez partidas sua sequência recorde de invencibilidade fora de casa em competições europeias. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

De volta ao norte de Londres, o Arsenal não pode se permitir tropeçar diante do Hull City, comandado por Sergej Jakirović. Embora seja amplamente considerado azarão, o Hull City mostrou sua força no último sábado: saiu atrás no placar, virou por alguns instantes contra o Ipswich Town com gols de Tim Iroegbunam e Oli McBurnie e acabou empatando por 2 a 2 após uma partida disputada.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Hull

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Hull crest
Hull
HUL
5-4-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyM. BelloumiM. BelloumiR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudT. IroegbunamT. IroegbunamO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Hull

Técnico

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

Forma recente

ARS

ARS - Sequência

FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
SLP
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HUL

HUL - Sequência

NEW
D2-1
EVE
E2-2
FUL
D1-0
BRE
E1-1
IPS
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos

Confrontos

ArsenalEmpateHull
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Copa da Inglaterra
Hull badge
Hull
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Copa da Inglaterra
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
13Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
D
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
D
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
V
D
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
D
V
V
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
D
V
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
E
D
E
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
D
D
E
V
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
D
D
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
V
V
V
E
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
E
V
V
E
V
11
HullHullHUL
92521110+111
E
E
D
E
D
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
D
E
E
D
E
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
D
V
D
D
V
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
E
E
D
V
D
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
E
V
V
D
E
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
V
D
D
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
D
D
E
E
E
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
D
D
D
V
E
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
D
E
D
D
D
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
D
E
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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