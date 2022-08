Arsenal x Fulham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (27), pela quarta rodada da Premier League; veja como acompanhar na internet

Arsenal e Fulham se enfrentam neste sábado (27), a partir das 13h (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Único time com 100% de aproveitamento no Inglês, o Arsenal busca emplacar a quarta vitória consecutiva para seguir na liderança isolada.

Para o confronto no Emirates, o técnico Arteta segue apenas com um único desfalque: Reiss Nelson. Assim, os Gunners podem entrar em campo com o mesmo time que bateu o Bournemouth na última rodada.

Do outro lado, o Fulham, com dois empates e uma vitória nos primeiros três jogos, não poderá contar com Neeskens Kebano, lesionado, assim como Manor Soloman e Harry Wilson.

Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 40 vitórias, contra oito do Fulham, além de 11 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2020/21, as equipes empataram po

Prováveis escalações

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Jesus, Martinelli.

Possível escalação do Fulham: Leno; Tete, Tosun, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Stansfield, Pereira, Reid; Mitrovic-.

Desfalques da partida

Arsenal:

Nelson: departamento médico.

Fulham:

Neeskens Kebano, Manor Soloman e Harry Wilson: departamento médico.

Quando é?

JOGO Arsenal x Fulham DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Emirates Stadium- Londres, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 2 Leicester Premier League 13 de agosto de 2022 Bournemouth 0 x 3 Arsenal Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Aston Villa Premier League 31 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Manchester United x Arsenal Premier League 4 de setembro de 2022 12h30 (de Brasília)

Fulham

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 3 x 2 Brentford Premier League 20 de agosto de 2022 Crawley Town 2 x 0 Fulham Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022

Próximas partidas