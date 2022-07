Arsenal x Everton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (16), pelo amistoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Everton se enfrentam neste sábado (16), no M&T Bank Stadium, a partir das 20h (de Brasília), pelo amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da vitória por 5 a 3 sobre o Nuremberg, os Gunnes duelam contra os Toffees, que fazem o primeiro jogo de pré-temporada.

Gym work makes the dream work 💪 pic.twitter.com/e3aeiULTX1 — Arsenal (@Arsenal) July 14, 2022

É improvável que o capitão Seamus Coleman esteja em forma antes do início da temporada da Premier League, enquanto o meia Allan também é dúvida diante do Arsenal.

Em 218 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 108 vitórias, contra 64 do Everton, além de 46 empates. No último confronto, válido pela Premier League 2021/22, os Gunners venceram por 5 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; Bellerin, White, Gabriel, Cedric; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Possível escalação do Everton: Pickford; Godfrey, Tarkowski, Keane; Patterson, Doucoure, Davies, Mykolenko; Gordon, Calvert-Lewin, Gray.

Desfalques da partida

Arsenal:

sem desfalques confirmados.

Everton:

Seamus Coleman: machucado.

Quando é?

JOGO Arsenal x Everton DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL M&T Bank Stadium - Maryland, Estados Unidos HORÁRIO 20h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 2 Liverpool Copa da Liga Inglesa 20 de janeiro de 2022 Nuremberg 3 x 5 Arsenal Amistoso 8 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Orlando City x Arsenal Amistoso 20 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Arsenal x Chelsea Florida Cup 23 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Everton

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 2 x 0 Boreham Wood Copa da Inglaterra 3 de março de 2022 Crystal Palace 4 x 0 Everton Copa da Inglaterra 20 de março de 2022

Próximas partidas