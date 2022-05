Arsenal x Everton: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

O Arsenal recebe o Everton na tarde deste domingo (22), no Emirates Stadium, às 12h (de Brasília), pela última rodada da Premier League.

As equipes entram em campo para cumprir tabela, já que os Gunners ficaram com vaga na Europa League, enquanto os Toffees escaparam do rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Arsenal segue sem poder contar com Tierney e Partey, que ganharam a companhia de Tomiyasu no departamento médico.

Por outro lado, Holding está de volta após cumprir suspensão e reforça o time de Arteta.

O Everton, por sua vez, não terá Townsend e Patterson, machucados.

Branthwaite retorna depois de ficar fora na última rodada devido à suspensão, enquanto Delph e Mina são dúvidas para Lampard.

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; Cedric, Holding, Gabriel, Tavares; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Possível escalação do Everton: Pickford; Branthwaite, Godfrey, Keane; Iwobi, Alli, Doucoure, Mykolenko; Gray, Calvert-Lewin, Richarlison.

DESFALQUES

ARSENAL:

Tierney, Partey e Tomiyasu: lesionados.

EVERTON:

Townsend e Patterson: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Arsenal e Everton será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, neste domingo.