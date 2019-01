Arsenal x Chelsea: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os dois times se reúnem para mais um clássico londrino. No primeiro turno, o Chelsea levou a melhor

Em jogo que pode marcar a última aparição de Petr Cech contra seu ex-clube, o Arsenal recebe o Chelsea nesse sábado (19), às 15h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 23º rodada da Premier League. A partida terá transmissão da RedeTV! e ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

O Chelsea de Mauricio Sarri vem tentando escapar dos tropeços que já comprometaram boa parte da luta pelo título que os Blues indicaram que iriam participar no começo da temporada. Agora, o grande problema da equipe é o ataque que vem sofrendo com a falta de efetividade e más atuações dos centroavantes.

Já o Arsenal atravessa um momento turbulento e permitiu que o Manchester United empatasse em número de pontos na tabela da Premier League. Os Gunners perderam dois dos últimos cinco jogos que participaram.

Veja informações da partida!

JOGO Arsenal x Chelsea DATA Sábado, 19 de janeiro de 2019 LOCAL Emirates Stadium - Lonodres, Inglaterra HORÁRIO 15h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da RedeTV! e da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN . Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Mkhitaryan, Holding e Welbeck estão lesionados e não jogam.

Provável escalação:

CHELSEA

Somente Loftus-Cheek está lesionado e não pode jogar.

Provável escalação: