Arsenal x Burnley: onde assistir, escalação, horário e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), no Emirates Stadium; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer o por 1 a 0 na rodada de estreia da Premier League, o recebe o neste sábado (17), às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em duelo válido pela segunda rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Burnley DATA Sábado, 17 de agosto LOCAL Emirates Stadium - Londres, ING HORÁRIO 08h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

ARSENAL

Após vencer o Newcastle por 1 a 0 fora de casa, a equipe de Unai Emery se prepara para o seu segundo desafio na Premier League, com os possíveis retornos de Ozil e Sead Kolasinac, que não entraram em campo na primeira rodada.

Por outro lado, Tierney seguirá fora dos relacionados, se recuperando de lesão, enquanto os torcedores do Arsenal esperam ver uma estreia completa de Dani Ceballos e Nicolas Pepe. David Luiz, que chegou perto do torneio, pode ter de se contentar com um lugar no banco.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Monreal; Guendouzi, Xhaka, Ceballos; Pépé, Lacazette, Aubameyang

Mais artigos abaixo

BURNLEY

Ocupando a quarta posição do Inglês após a vitória sobre o pot 3 a 0, Sean Dyche pode repetir a mesma equipe da estreia no último fim de semana.

Jay Rodriguez pode ter que se contentar com um lugar no banco, enquanto o novo contratado Erik Pieters seguirá na lateral esquerda após sua exibição.

Pope; Lowton, Tartkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Cork, Westwood, Mcneil; Barnes, Wood "