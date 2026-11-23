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Arsenal x Borussia Dortmund: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

O Arsenal recebe o Borussia Dortmund na terça-feira, 24 de novembro, para uma partida da Champions League no Emirates Stadium, em Londres.

Para os Gunners, o jogo vem logo após um tropeço no campeonato. No fim de semana, a equipe ficou no 2 a 2 com o Newcastle United, embora tenha passado boa parte da partida a caminho da vitória. Noni Madueke salvou um ponto nos minutos finais.

Mesmo assim, o Arsenal segue na liderança da Premier League, com seis pontos de vantagem. A preocupação é a lesão do goleiro David Raya, que precisou ser substituído contra o Newcastle. Mikel Arteta anunciou que ele passaria por uma ressonância magnética e ainda não pôde fazer um prognóstico.

O Dortmund chega em um momento bem mais favorável. A equipe de Niko Kovac venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 fora de casa em seu último jogo pela Bundesliga e, antes disso, empatou em 2 a 2 com o Bayern de Munique.

Na Champions League, o Dortmund está no meio da tabela após vencer o Real Betis por 2 a 1. O Arsenal quer recuperar terreno diante de sua torcida e manter a boa posição em que se encontra.

Confira a seguir as informações sobre a transmissão na TV e pela internet.

Resumo da semana: como chegam Arsenal e Borussia Dortmund?

O Arsenal chega para a partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, empatou em 2 a 2 com o Newcastle United. Antes, venceu o Hull City por 1 a 0 e o Slavia Praga por 2 a 1 fora de casa. Ao todo, marcou sete gols e sofreu quatro. A eliminação na Copa da Liga Inglesa diante do Fleetwood, após um empate em 1 a 1, pesa no retrospecto.

O Dortmund está invicto há cinco partidas, com quatro vitórias e um empate. Mais recentemente, venceu por 1 a 0 em Mönchengladbach. Antes, empatou em 2 a 2 com o Bayern de Munique. Nesse período, marcou dez gols e sofreu seis, além de ter vencido o Werder Bremen por 3 a 2 na Copa da Alemanha.

Arsenal x Borussia Dortmund: escalações

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Arsenal x Borussia Dortmund: histórico de confrontos diretos

Arsenal x Borussia Dortmund: classificação