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Arsenal x Borussia Dortmund: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

O Arsenal recebe o Borussia Dortmund na terça-feira, 24 de novembro, para um jogo da Champions League no Emirates Stadium, em Londres.

Para os Gunners, a partida vem logo após um tropeço no campeonato nacional. Fora de casa contra o Newcastle United, o Arsenal ficou no 2 a 2 no fim de semana, embora tenha passado boa parte do jogo a caminho da vitória. Noni Madueke salvou um ponto nos minutos finais.

A liderança da Premier League permanece, assim como a vantagem de seis pontos. A lesão do goleiro David Raya, porém, preocupa: ele precisou ser substituído contra o Newcastle. Mikel Arteta anunciou que o jogador passaria por uma ressonância magnética e ainda não pôde dar um prognóstico.

O Dortmund chega com um momento bem mais favorável. O time de Niko Kovac venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 fora de casa em seu jogo mais recente pela Bundesliga e, antes disso, empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique.

Na Champions League, o Borussia Dortmund está no meio da tabela após a vitória por 2 a 1 sobre o Real Betis. O Arsenal quer recuperar terreno diante de sua torcida e manter sua boa posição.

Confira a seguir as informações sobre a transmissão na TV e online para acompanhar o jogo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Arsenal e Borussia Dortmund?

O Arsenal chega à partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, empatou por 2 a 2 com o Newcastle United. Antes, venceu o Hull City por 1 a 0 e o Slavia Praga por 2 a 1 fora de casa. No total, marcou sete gols e sofreu quatro. A eliminação na Copa da Liga Inglesa diante do Fleetwood, após um empate por 1 a 1, pesa no retrospecto.

O Dortmund está invicto há cinco partidas, com quatro vitórias e um empate. Mais recentemente, venceu em Mönchengladbach por 1 a 0. Antes, empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique. Nesse período, marcou dez gols e sofreu seis, além de ter vencido o Werder Bremen por 3 a 2 na Copa da Alemanha.

Arsenal x Borussia Dortmund: escalações

Arsenal x Borussia Dortmund: momento dos times

Arsenal x Borussia Dortmund: histórico do confronto direto

Arsenal x Borussia Dortmund: classificação