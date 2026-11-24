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O Arsenal perdeu pontos em casa na fase de liga da Champions League pela primeira vez desde a introdução do formato. O Borussia Dortmund saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 no Emirates Stadium.

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Nos números, os donos da casa dominaram. Tiveram 63% de posse de bola, fizeram 30 finalizações, que somaram 2,34 gols esperados (xG), e deram 56 toques dentro da área do Dortmund. Ainda assim, cada time criou quatro grandes chances e acertou quatro chutes no alvo. Além disso, o Dortmund foi melhor durante longos períodos após o intervalo. O gol de Viktor Gyokeres, em um chute de longe, premiou o início forte do Arsenal. Mas o empate de Maximilian Beier, criado por uma arrancada do zagueiro Joane Gadou, mostrou exatamente onde o time de Arteta era vulnerável.

A organização tática do Arsenal

Mikel Arteta escalou o time no 4-2-3-1, com Declan Rice e Myles Lewis-Skelly no meio-campo, atrás de Noni Madueke, Martin Odegaard e Christos Tzolis, e Gyokeres no comando do ataque. O Arsenal começou em ritmo forte. Sua pressão não deu tempo ao Dortmund para trabalhar a bola nos primeiros 15 minutos. O time acertou 91% dos passes no primeiro tempo e abriu o placar aos 10 minutos, quando Madueke deixou a bola no caminho de Gyokeres, que bateu com efeito de cerca de 23 metros e superou Gregor Kobel.

O lado direito foi a principal fonte de criação do Arsenal. Madueke levou vantagem sobre Daniel Svensson repetidas vezes , e ele e Odegaard se tornaram a primeira dupla do Arsenal, desde o início dos registros, a criar pelo menos quatro chances cada em um primeiro tempo de Champions League. Do outro lado, Piero Hincapie avançou bastante pela lateral esquerda, participou dos ataques e chegou até à segunda trave para cabecear uma bola defendida por Kobel no começo da etapa final.

O problema foi a qualidade das chances do Arsenal. Oito das 14 finalizações do time no primeiro tempo vieram de fora da área, e o gol teve valor de apenas 0,03 xG. As bolas paradas responderam por 0,56 dos 0,94 xG acumulados antes do intervalo. Aos 15 minutos, Madueke não conseguiu dominar um rebote quando tinha o gol à sua mercê. Rice foi quem mais levou perigo ao se lançar do meio-campo: mandou uma finalização com efeito pouco acima do gol, de longe, aos 33 minutos, e, dois minutos depois, quando estava de frente para o gol, foi impedido por um desarme de recuperação de Nico Schlotterbeck.

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A organização tática do Borussia Dortmund

Niko Kovac montou uma linha de três zagueiros com Gadou, Waldemar Anton e Schlotterbeck. Julian Ryerson e Svensson atuaram como alas, Felix Nmecha e Joey Veerman ocuparam o meio-campo, e Jobe Bellingham e Beier deram apoio a Fabio Silva no ataque. Depois de 15 minutos iniciais difíceis, o Dortmund se ajustou, passou a ganhar mais disputas no meio-campo e começou a ameaçar nas bolas paradas. Nessas jogadas, Kepa Arrizabalaga, substituto do lesionado David Raya, teve dificuldades para lidar com bolas altas.

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O principal caminho do Dortmund para atacar foi pela direita. Metade das jogadas ofensivas veio daquele lado, com Ryerson e Gadou explorando o espaço deixado por Hincapie quando avançava. Ryerson rolou a bola para trás e Nmecha chutou por cima aos 24 minutos. A disposição de Gadou para sair da linha de três zagueiros se tornou o movimento decisivo da partida. Ele conduziu a bola até forçar uma defesa de Kepa em um chute de ângulo fechado aos 44 minutos e repetiu a ação no lance do empate.

Sem a bola, a linha de três protegeu o centro e forçou o Arsenal a jogar pelos lados. O time de Arteta fez 26 cruzamentos, dos quais apenas oito encontraram um companheiro, enquanto o Dortmund realizou 53 cortes, 40 deles após o intervalo.

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O duelo tático

O Dortmund voltou diferente para o segundo tempo, confirmando sua reputação de melhorar após o intervalo. Aos 48 minutos, um cruzamento rasteiro de Svensson chegou a Beier a cerca de 5,5 metros do gol, mas o atacante não conseguiu tocar na bola. Três minutos depois, o Dortmund pediu pênalti por toque de mão de Gyokeres em um escanteio, mas a reclamação foi descartada após revisão do VAR.

O empate veio aos 55 minutos e expôs a falta de proteção defensiva do Arsenal ao atacar. Gadou arrancou pelo meio desde o campo de defesa, deixou Tzolis para trás e passou para Beier, que cortou para dentro, passou por Gabriel Magalhaes e finalizou rasteiro no canto. A chance teve valor de 0,32 xG, mais de dez vezes o valor do gol do Arsenal.

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Os números do segundo tempo mostram como a partida mudou. O Dortmund finalizou apenas cinco vezes após o intervalo, mas três chutes foram no alvo e somaram 1,24 xG em finalizações no alvo, contra 0,14 do Arsenal em 16 tentativas. O Dortmund também levou a melhor nas disputas aéreas na etapa final, vencendo 55% delas depois de conseguir apenas 27% no primeiro tempo. A precisão dos lançamentos longos subiu de 32% para 53%, o que permitiu ao time superar a pressão do Arsenal.

O Arsenal elevou sua posse de bola a 65% e deu 41 toques na área do Dortmund após o intervalo. Treze de suas 16 finalizações no segundo tempo vieram de dentro da área. Mas a precisão dos passes caiu para 83%, apenas quatro dos 18 cruzamentos encontraram um companheiro e só uma daquelas 16 tentativas foi no alvo.

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Os ajustes durante a partida

Kovac mexeu primeiro, aos 64 minutos, trocando Silva e Beier por Serhou Guirassy e Konstantinos Karetsas. Arteta respondeu um minuto depois com três substituições: Jurrien Timber, Bruno Guimaraes e Eberechi Eze entraram nos lugares de Ben White, Lewis-Skelly e Tzolis.

As mudanças devolveram o controle ao Arsenal. O time dominou boa parte da meia hora final, e seu desempenho nos dribles melhorou bastante após o intervalo: acertou oito de 12 tentativas, contra duas de dez no primeiro tempo. O Dortmund ainda colocou a bola na rede aos 68 minutos, quando Kepa rebateu um chute rasteiro de Ryerson e Jobe Bellingham completou para o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento.

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Odegaard e Madueke voltaram a participar mais do jogo nos 25 minutos finais. Cruzamentos de Odegaard pela direita resultaram em cabeceios de Gyokeres aos 71 e 75 minutos. No segundo, o atacante perdeu uma grande chance a cerca de 5,5 metros do gol. Bellingham saiu para a entrada de Marcel Sabitzer aos 73 minutos, mas um toque de mão de Sabitzer em disputa com Eze deu ao Arsenal a falta que levou à cobrança rasteira de Odegaard e ao passe para trás de Hincapie. Na sequência, a bola bateu duas vezes na trave após desviar em Guirassy. Depois, Eze deixou Rice em condição de finalizar, e o meio-campista acertou a base da trave aos 84 minutos. Mikel Merino substituiu Gyokeres aos 87 minutos, e Filippo Mane entrou no lugar de Gadou dois minutos depois. Ainda assim, Karetsas teve um chute bloqueado dentro da área aos 90 minutos. Já no quarto minuto dos acréscimos, Ezri Konsa finalizou alto e para fora do centro da área, enquanto o Dortmund segurava o empate.

Conclusão

O Arsenal teve mais posse de bola, mais finalizações e mais toques na área, mas passou longos períodos criando chances de qualidade inferior às do adversário e foi punido por uma única condução de bola iniciada na defesa. A reação do Dortmund no segundo tempo, sua compacta linha de três zagueiros e as arrancadas de Gadou desde trás garantiram ao time um ponto merecido, embora tenha contado com a sorte no fim.

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O empate deixa o Arsenal com 11 pontos. O time perdeu a chance de entrar no grupo dos dois primeiros colocados antes do confronto com o Manchester City. O Dortmund, por sua vez, chega a dez pontos e entra provisoriamente no grupo dos oito primeiros, com várias equipes ainda por jogar nesta rodada.