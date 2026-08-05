Christian Nørgaard já deixou o Arsenal após apenas uma temporada. O experiente dinamarquês (32) foi apresentado oficialmente pelo Everton e rende ao atual campeão nacional, segundo a imprensa britânica, cerca de 8,15 milhões de euros.
Nørgaard foi contratado pelo Arsenal como jogador de rotação e conseguiu ser útil com frequência nesse papel. O volante acabou conseguindo, com os Gunners, conquistar o título nacional e chegar à final da Champions League.
Nørgaard assina contrato com o Everton até meados de 2028, onde é o quarto reforço da janela de verão depois de Merlin Röhl (SC Freiburg, já havia sido emprestado), Tyrique George (Chelsea) e Hayden Hackney (Middlesbrough).
"É uma sensação maravilhosa", disse o jogador de 41 partidas pela seleção nos canais oficiais do Everton. "Estou extremamente feliz e satisfeito por ter vindo para o Everton. Muitos fatores pesaram. Eu sentia que estava pronto para uma mudança e que queria ter um papel maior no futebol."
"Quando conversei com David Moyes e outras pessoas envolvidas no clube, ouvi sobre todo o projeto, e isso me agradou muito. Agora que estou aqui, essa sensação só ficou mais forte", afirmou Nørgaard.
O técnico do Arsenal e ex-jogador do Everton, Mikel Arteta, não impediu Nørgaard em sua busca por minutos em campo. "Conversei bastante com ele sobre a possível transferência. E ele só tinha coisas positivas a dizer sobre o Everton e também sobre David Moyes."
A transferência de Nørgaard está parcialmente ligada à chegada iminente de Bruno Guimarães. O brasileiro já passou pelos exames médicos e vai se transferir para o Emirates Stadium por mais de 87 milhões de euros, onde um contrato de quatro anos o espera. Sua apresentação normalmente acontecerá dentro de alguns dias.