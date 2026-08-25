Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

Arsenal vai vender por 60 milhões o jogador com quase 300 partidas pelo clube

Mercado da bola
Arsenal

O Arsenal está prestes a vender Gabriel Martinelli para o Al-Hilal, segundo informa o muito confiável Ben Jacobs. O clube saudita vai pagar cerca de 60 milhões de euros pelo brasileiro.

Segundo o jornalista britânico, as negociações entre os dois clubes e entre o jogador e o clube estão em estágio avançado, embora Martinelli ainda não tenha certeza se quer dar esse passo.

Martinelli ainda tem contrato com o Arsenal até meados de 2027 e, portanto, os Gunners precisam vendê-lo para ainda conseguirem lucrar com ele.

Com Martinelli, o Arsenal vai vender o segundo ponta desta janela de transferências. Antes, o atual campeão da Inglaterra já havia vendido Leandro Trossard ao Besiktas por 18 milhões de euros.

Em contrapartida, o Arsenal tirou Christos Tzolis do Club Brugge. Pelo ex-jogador do FC Twente, foram pagos 40 milhões de euros.

Se Martinelli realmente se transferir para o Al-Hilal, ele será companheiro de equipe de nomes como Crycensio Summerville, Karim Benzema e Ruben Neves.

Martinelli disputou ao todo 278 partidas pelo Arsenal. Ele marcou 62 gols e deu 38 assistências. Na temporada passada, conquistou a Premier League com o clube.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google