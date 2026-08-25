Arsenal vai vender por 60 milhões o jogador com quase 300 partidas pelo clube

O Arsenal está prestes a vender Gabriel Martinelli para o Al-Hilal, segundo informa o muito confiável Ben Jacobs. O clube saudita vai pagar cerca de 60 milhões de euros pelo brasileiro.
Segundo o jornalista britânico, as negociações entre os dois clubes e entre o jogador e o clube estão em estágio avançado, embora Martinelli ainda não tenha certeza se quer dar esse passo.
Martinelli ainda tem contrato com o Arsenal até meados de 2027 e, portanto, os Gunners precisam vendê-lo para ainda conseguirem lucrar com ele.
Com Martinelli, o Arsenal vai vender o segundo ponta desta janela de transferências. Antes, o atual campeão da Inglaterra já havia vendido Leandro Trossard ao Besiktas por 18 milhões de euros.
Em contrapartida, o Arsenal tirou Christos Tzolis do Club Brugge. Pelo ex-jogador do FC Twente, foram pagos 40 milhões de euros.
Se Martinelli realmente se transferir para o Al-Hilal, ele será companheiro de equipe de nomes como Crycensio Summerville, Karim Benzema e Ruben Neves.
Martinelli disputou ao todo 278 partidas pelo Arsenal. Ele marcou 62 gols e deu 38 assistências. Na temporada passada, conquistou a Premier League com o clube.