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O Arsenal decidiu recorrer da expulsão de Max Dowman na decepcionante eliminação para o Fleetwood Town na Copa da Liga Inglesa. A jovem promessa recebeu o cartão vermelho nos minutos finais da partida, deixando Mikel Arteta visivelmente frustrado à beira do campo enquanto sua equipe era eliminada nos pênaltis.

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Arteta se irrita com jovem promessa

A campanha do Arsenal na Copa da Liga Inglesa terminou de forma desastrosa na noite de terça-feira, quando o time sofreu uma surpreendente derrota para o Fleetwood Town, da League Two, na quarta fase. Quem roubou a cena foi o meio-campista Dowman, de 16 anos, expulso diretamente aos 85 minutos após um lance controverso com Harrison Neal.

Arteta não escondeu a decepção enquanto o jogador revelado nas categorias de base deixava o campo. Dowman acertou Neal com o pé, embora não tenha chegado a desferir um chute contra o jogador do Fleetwood.

Arsenal apresenta recurso oficial

Após a partida, Arteta falou abertamente sobre o comportamento que espera de seus jogadores em campo. “Quando preparamos o contexto da partida, fomos muito claros sobre o que deve ser respeitado e sobre o que precisamos controlar emocionalmente. Foi muito claro”, disse Arteta.

Apesar da frustração demonstrada publicamente por Arteta, o Arsenal pretende recorrer do cartão vermelho para proteger sua jovem promessa, segundo a BBC Sport. Por enquanto, Dowman pode receber uma suspensão de três jogos por conduta violenta.

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Crise de lesões se agrava no Arsenal

O episódio marca um mês difícil para o jogador, considerado uma grande promessa, que também foi expulso recentemente enquanto atuava pela seleção sub-19 da Inglaterra. O clube do norte de Londres espera que a FA reverta a decisão para que o jogador continue disponível para os próximos compromissos.

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A suspensão não poderia vir em pior momento para o Arsenal, que enfrenta uma grave crise de lesões pelos lados do campo, com Bukayo Saka, Christos Tzolis e Noni Madueke fora de ação.

Foco se volta para a viagem a Anfield

O Arsenal precisa agora deixar rapidamente para trás a decepção na copa enquanto se prepara para um importante confronto fora de casa com o Liverpool pela Premier League, no domingo.

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Antes da partida, o Arsenal ocupa a segunda posição na Premier League, com 21 pontos, atrás do líder Manchester City apenas no saldo de gols. O Liverpool está em quarto, com 15 pontos.