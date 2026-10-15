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FC ArsenalGetty
Alice Kopp
Traduzido por

Arsenal: todas as informações sobre as transmissões em um só lugar. Quem transmite os jogos dos Gunners ao vivo na TV e por streaming?

Arsenal

Querem informações sobre a transmissão dos jogos do Arsenal? Contamos onde vocês podem assistir ao vivo às partidas da Premier League, da Champions League e de outras competições.

O Arsenal é uma das potências do futebol inglês e europeu. Semana após semana, os Gunners estão em evidência, tanto dentro de campo quanto na mídia. Quem quiser acompanhar todos os jogos oficiais, porém, precisa saber onde procurar. Isso porque os direitos de transmissão pertencem a diferentes empresas, dependendo da competição. Veja quais canais exibem as partidas do Arsenal e onde assistir a todos os jogos.

FC Arsenal: todas as informações sobre as transmissões. Quem mostra os jogos dos Gunners ao vivo na TV e pela internet?

Nottingham Forest x Arsenal
Disney+

Assista ao vivo em

Disney+
ESPN

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Onde assistir ao FC Arsenal na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield na TV e pela internet

Na Alemanha, os direitos da Premier League continuam com a Sky. A operadora de TV por assinatura transmite todos os jogos ao vivo, individualmente ou em uma cobertura simultânea das partidas. Todos os confrontos do Arsenal também estão incluídos. Quem preferir assistir pela internet pode acompanhar todas as partidas pelo Sky Go ou pelo serviço de streaming WOW .

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A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou consideravelmente sua oferta de futebol inglês: além da Premier League, passou a transmitir também os jogos da Carabao Cup ao vivo. Assim, as possíveis partidas do Arsenal na Copa da Liga também estão totalmente cobertas.

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield são transmitidas com exclusividade pelo DAZN . O serviço de streaming mostra ao vivo todos os jogos relevantes, incluindo, é claro, todas as partidas do Arsenal.

Próximas partidas
NFO

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Premier League

18 de out. de 2026

ARS

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logo Encontre o plano DAZN ideal FA Cup, Community Shield e muito mais ao vivo

Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

Na Champions League, os direitos de transmissão são divididos entre diferentes empresas. A maior parte dos jogos do Arsenal é exibida ao vivo pelo DAZN. Além disso, o Amazon Prime Video transmite uma partida de destaque selecionada a cada terça-feira, incluindo alguns confrontos com participação de equipes inglesas.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma mudança fundamental: o serviço de streaming Paramount+ passará a transmitir a Champions League e exibirá a maioria dos jogos. Todos os detalhes sobre a nova distribuição dos direitos estão aqui.

Se o Arsenal chegar à final da Champions League, a partida também será exibida na TV aberta, como de costume. Na Alemanha, o ZDF é o canal de referência para a decisão.

logo Experimente o Amazon Prime Video O jogo de destaque da Champions League às terças-feiras com exclusividade

FC Arsenal: todas as informações sobre as transmissões. A cobertura em tempo real do SPOX

Fazemos a cobertura em tempo real de diversos jogos da Champions League e de partidas de destaque selecionadas da Premier League. Você encontrará as coberturas aqui. 

FC Arsenal: todas as informações sobre as transmissões. Perfil do clube

Fundação1886
Títulos do Campeonato Inglês13
Títulos da FA Cup14
Títulos da Champions League0
Jogador com mais partidasDavid O'Leary (722 jogos oficiais)

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