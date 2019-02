Arsenal tentou tirar Malcom do Barcelona no último dia da janela, diz jornal

O Barça, porém, manteve o brasileiro no elenco

O Arsenal tentou contratar Malcom até o último dia da janela de transferências de janeiro, encerrada nesta quinta-feira (31). Ao menos é o que garante a Fox Sports.

Segundo o veículo, os Gunners perguntaram ao Barcelona quanto custaria o brasileiro, e o Barça afirmou que queria receber um valor superior aos 41 milhões de euros pagos pelo meia-atacante na janela anterior.

Com isso, o Arsenal desistiu da contratação e Malcom seguiu no Barcelona.

O clube catalão é consciente do interesse de vários clubes no brasileiro. Além dos Gunners, Tottenham e Guangzhou Evergrande também estavam interessados em Malcom. No entanto, nenhuma oferta formal chegou aos Blaugranas.