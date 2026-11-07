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FBL-ENG-PR-ARSENAL-HULLAFP
Siep Engelen
Traduzido por

Arsenal tem muitas dificuldades contra o Hull City, mas consegue evitar a perda de pontos nos minutos finais

Match report
Arsenal x Hull
Arsenal
Hull
Premier League
M. Oedegaard
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O Arsenal conquistou uma vitória suada na Premier League neste sábado. Em casa, o Hull City dificultou bastante a vida do líder por um longo período, mas o Arsenal marcou na reta final. Um gol de Martin Ødegaard foi suficiente para garantir a vitória por 1 a 0. 

O Arsenal já havia sido alertado sobre o estilo de jogo duro do Hull, mas, mesmo assim, a equipe de Mikel Arteta não encontrou uma maneira de superá-lo. A partida foi difícil para os dois lados, com poucas chances de gol. 

O Arsenal teve uma leve superioridade, mas faltou precisão nas finalizações, especialmente a Kai Havertz. Perto do intervalo, o alemão ainda esperou ser beneficiado por uma intervenção do VAR após ser claramente segurado dentro da área, mas estava impedido no lance. Por isso, o pênalti não foi marcado. 

Mesmo depois do intervalo, o Arsenal não conseguiu encontrar uma forma de romper a defesa adversária. O Hull tentou transformar a partida em um confronto de muita disputa, e o placar seguiu indefinido por bastante tempo no Emirates Stadium. A 15 minutos do fim, porém, o zero saiu do placar. 

Konstantinos Tzolakis fez uma bela defesa em chute de Noni Madueke, mas o goleiro grego não conseguiu impedir que Ødegaard marcasse no rebote: 1 a 0. O norueguês, porém, contou com certa sorte, já que a bola desviou em um defensor do Hull. 

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O Hull não se deu por vencido e tentou pressionar nos minutos finais. Com isso, os visitantes passaram a deixar cada vez mais espaços, e o Arsenal teve oportunidades para definir a partida. Madueke foi quem chegou mais perto, após um belo passe de calcanhar de Mikel Merino, mas o ex-jogador do PSV desperdiçou a chance. 

Depois disso, o Arsenal não voltou a passar por grandes dificuldades e somou mais três pontos. Assim, a equipe chega à pausa para as seleções na liderança e com a confiança em alta.

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