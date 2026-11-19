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O Arsenal sofreu um revés no mercado de janeiro: o RB Leipzig não pretende considerar propostas no meio da temporada por Antonio Nusa, ponta de 21 anos que é alvo do clube inglês. Com vários grandes clubes europeus acompanhando o bom momento do jogador da seleção da Noruega, a equipe da Bundesliga pretende mantê-lo pelo menos até o verão e pode exigir mais de € 80 milhões no futuro.

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Clube alemão barra saída no inverno

Segundo o Bulinews, o Leipzig recusará qualquer proposta por Nusa no meio da temporada, apesar do interesse do Arsenal em contratá-lo para reforçar o ataque. O ponta soma seis gols e oito assistências em 15 partidas, incluindo quatro gols e sete assistências em nove jogos da Bundesliga. Ele também marcou um gol em quatro partidas da Champions League, além de registrar um gol e uma assistência em dois confrontos da Copa da Alemanha.

Ponta comenta evolução de seu desempenho

As 11 participações de Nusa em gols na Bundesliga nesta temporada já superaram a soma de sete gols e assistências que ele registrou em cada uma de suas duas primeiras campanhas na primeira divisão alemã. A rápida evolução fortaleceu a posição do Leipzig nas negociações, o que ajuda a explicar por que os valores divulgados anteriormente podem se mostrar insuficientes quando os clubes apresentarem propostas.

Questionado pelo veículo alemão sobre seu forte início de temporada após a vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV pela Bundesliga, em setembro, Nusa disse: "Sempre acredito nas minhas qualidades. Talvez eu não tenha conseguido os números que merecia na temporada passada, mas trabalho duro e só tento ajudar e marcar o máximo possível."

Contrato dá controle ao Leipzig

A recusa do Leipzig em ceder é sustentada pelo contrato de cinco anos que Nusa assinou ao chegar do Club Brugge em 13 de agosto de 2024. O vínculo vai até 30 de junho de 2029 e não contém cláusula de rescisão. Segundo relatos, o clube da Bundesliga pagou € 21 milhões, mais bônus, para contratá-lo como substituto de Dani Olmo, depois que Nusa registrou sete gols e seis assistências em 86 jogos e conquistou dois títulos da primeira divisão belga pelo Brugge.

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Antes de ir para a Alemanha, Nusa esteve perto de chegar à Premier League . Em janeiro de 2024, o Brentford acertou com o Brugge um valor de £ 25 milhões (€ 33 milhões), mas a transferência fracassou na reta final depois que exames médicos apontaram um problema na cartilagem do joelho e possíveis preocupações com as costas. Depois de deixar para trás as dúvidas sobre sua condição física, o atacante rapidamente demonstrou sua resistência no mais alto nível.

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Leipzig terá visita ao Union Berlin

Com as especulações sobre uma transferência no inverno descartadas, Nusa se concentrará em manter a boa fase quando o Leipzig viajar a Berlim pela 10ª rodada da Bundesliga neste sábado. Outra atuação decisiva fora de casa valorizaria ainda mais o jogador antes da segunda metade da temporada. Enquanto isso, o Arsenal terá de buscar reforços para janeiro em outro lugar ou se preparar para uma disputa de propostas que pode sair cara no verão.