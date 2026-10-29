Arsenal sofre revés na janela de transferências de janeiro após Atlético de Madrid se recusar a vender Alex Baena, alvo de Mikel Arteta, no meio da temporada

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Arsenal terá de adiar para o próximo verão a tentativa de contratar Alex Baena, atacante do Atlético de Madrid, já que o clube espanhol descartou autorizar sua saída no meio da temporada. Mikel Arteta quer levar o armador de 25 anos para o norte de Londres em janeiro, mas o clube da La Liga está determinado a manter o jogador que tanto valoriza.

Publicidade

Gigantes espanhóis barram saída no mercado de inverno

Segundo o Football Insider, o time de Diego Simeone rejeitará qualquer proposta pelo jogador da seleção espanhola quando o mercado de transferências reabrir no início do próximo ano. Os responsáveis pelas contratações do Arsenal acreditam que o ex-destaque do Villarreal “preenche muitos requisitos” graças ao seu histórico de alto nível e à capacidade de atuar tanto pela ponta esquerda quanto como meia-atacante central. Na temporada atual, ele já soma cinco gols e três assistências.

Campeão da Copa do Mundo tem a confiança do clube

Depois de ter papel de destaque na conquista da Copa do Mundo pela Espanha no verão, o atacante passou a ser muito mais valorizado na Europa.

A reportagem observa que concretizar a transferência será “difícil” para o Arsenal porque o jogador é “muito valorizado” por Simeone, que não quer perder uma peça fundamental de seu esquema tático.

Além disso, o clube de Madri tem uma posição favorável em qualquer negociação futura após garantir a permanência do meia com um contrato de longo prazo, válido até 2030. Isso significa que o Arsenal precisaria apresentar uma proposta substancial no próximo verão para testar a disposição do clube em mantê-lo.

Publicidade Publicidade

Atacante sueco frustrado avalia futuro

Enquanto Arteta busca reforçar o ataque, o mesmo veículo noticiou recentemente que o atacante do Arsenal Viktor Gyokeres vai considerar “seriamente” deixar o Emirates Stadium no próximo verão caso seu tempo em campo não aumente.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Chelsea x Manchester United Disney+

Brentford x Nottingham Forest Disney+

Coventry x Sunderland Disney+

Manchester City x Brighton Disney+

Hull x Ipswich Disney+

Bournemouth x Leeds Disney+

Tottenham x Crystal Palace Disney+

Aston Villa x Fulham Disney+

Liverpool x Arsenal Disney+

Newcastle x Everton Disney+



















Apesar de ter superado a marca de 20 gols na temporada passada, o jogador de 28 anos da seleção sueca ficou atrás de Kai Havertz na hierarquia da equipe nos primeiros meses da temporada atual.

Embora o Arsenal vá impedir a saída do atacante em janeiro, os dirigentes do clube estão dispostos a autorizar sua venda ao fim da temporada caso algum interessado iguale os 55 milhões de libras que pagaram originalmente por ele.

Publicidade

Mercado de verão pode trazer mudanças no ataque

Com o Atlético de Madrid se recusando a considerar propostas por Baena no meio da temporada e o Arsenal barrando uma saída de Gyokeres no mercado de inverno, qualquer grande reformulação do ataque no norte de Londres terá de esperar até 2027. Enquanto isso, Gyokeres precisa disputar com Havertz para recuperar a vaga de titular, em busca de atuações regulares em uma fase importante da carreira. Os olheiros de Arteta, por sua vez, continuarão acompanhando o desempenho de Baena na Espanha antes de uma possível investida no verão.