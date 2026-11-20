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O Arsenal se prepara para uma difícil visita ao St James' Park neste fim de semana, enquanto Mikel Arteta lida com um elenco afetado por problemas físicos importantes. Embora um dos pilares da defesa esteja perto de um retorno muito aguardado, o time sofreu novos baques no meio-campo e no ataque.

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Lesão no meio-campo reduz impacto da boa notícia sobre Saliba

O Arsenal chega ao confronto de sábado à noite contra o Newcastle, pela liga nacional, com notícias mistas sobre lesões após a pausa para jogos de seleções. O meio-campista Martin Zubimendi ficará afastado por várias semanas depois de sofrer um problema na parte posterior da coxa ao defender a Espanha contra a Inglaterra na semana passada. Uma ressonância magnética posterior confirmou a lesão.

Enquanto isso, o atacante Bukayo Saka continua indisponível e segue em recuperação de um problema no quadríceps que já o tirou de cinco partidas. Apesar das ausências, Arteta recebeu uma boa notícia para a defesa na sexta-feira: o zagueiro William Saliba está finalmente perto de integrar a lista de relacionados após se recuperar de uma lesão de longa duração nas costas .

Saliba ainda não disputou uma partida oficial nesta temporada, mas avançou na preparação física ao atuar em dois amistosos com portões fechados durante a pausa recente.

Arteta dá notícias mistas sobre o elenco antes de enfrentar o Newcastle

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Arteta confirmou que Saliba mostrou o suficiente nos jogos de preparação para entrar em seus planos para a viagem ao norte.

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"[Saliba] está pronto, está em boas condições. Jogou duas partidas e foi muito bem", disse o técnico do Arsenal.

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Arteta, porém, adotou um tom bem mais cauteloso ao falar da condição de Zubimendi após sua saída de campo antes do previsto enquanto defendia a seleção.

"[Zubimendi] está fora", acrescentou Arteta. "Infelizmente, ele tem um pequeno problema na parte posterior da coxa. A ressonância magnética mostrou um problema ali, e ele ficará fora por algumas semanas."

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Prazo de retorno de Saka testa as opções ofensivas do Arsenal

Embora a disponibilidade de Saliba reforce a defesa do Arsenal, lidar com as ausências simultâneas de Zubimendi e Saka será um grande teste para a capacidade de reação do elenco. Saka não deve voltar muito antes do Natal, deixando Arteta sem uma peça fundamental no ataque durante um período exigente.

Ao dar mais detalhes sobre a recuperação do atacante, Arteta explicou: "Ele fez outra ressonância. Está evoluindo muito bem, mas parece que será uma lesão de oito semanas. Acho que estamos na quarta semana agora, então ainda vai demorar um pouco até ele voltar ao time."

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Líder Arsenal tem desafio difícil contra o Newcastle

O Arsenal retoma os compromissos pela liga na liderança da tabela, com cinco pontos de vantagem sobre o Brighton. Por isso, o confronto de sábado à noite na casa do Newcastle será um teste importante para manter o embalo. Para preservar a vantagem no topo, o elenco desfalcado de Arteta precisará se adaptar rapidamente fora de casa.