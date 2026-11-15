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O Arsenal segue sem vencer pela Women's Super League no Emirates nesta temporada após empatar por 1 a 1 com o London City Lionesses. Frida Maanum abriu o placar cedo para a equipe da casa, mas Isobel Goodwin empatou menos de um minuto depois. Mary Earps então fez uma série de grandes defesas, e o Arsenal terminou com seu quinto empate consecutivo em casa e na sexta posição da tabela.

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Gol de Maanum é anulado um minuto depois

Maanum marcou pelo segundo jogo seguido, após balançar a rede no empate por 1 a 1 com o Barcelona, na quinta-feira, pela Champions League. Aos 10 minutos, ela aproveitou um passe para trás de Alessia Russo para concluir uma jogada envolvente. A vantagem durou pouco mais de 60 segundos: Leah Williamson não acompanhou a movimentação de Goodwin, e a atacante, muito ativa, mandou a bola no alto da rede.

Nenhuma das goleiras voltou a sofrer gol, apesar da forte pressão do Arsenal em busca da vitória. As donas da casa agora empataram os cinco jogos que disputaram em seu estádio nesta temporada da WSL, embora estejam invictas há 24 partidas da liga no Emirates.

Earps faz oito defesas e frustra o Arsenal

Earps fez a diferença dali em diante. Segundo a Sky Sports, suas oito defesas foram sua maior marca em uma partida da WSL desde 2017. Apenas Phallon Tullis-Joyce, que a substituiu no Manchester United, fez mais defesas em um único jogo da liga nesta temporada. Earps impediu Lisa Baum de marcar duas vezes no primeiro tempo, enquanto Misa Rodriguez defendeu uma finalização de Alexia Putellas do outro lado.

Delphine Cascarino, que entrou durante a partida, acertou o travessão pelo London City aos 68 minutos. Depois, Earps fez duas defesas seguidas em finalizações de Olivia Smith e Maanum e, a cinco minutos do fim, desviou outra tentativa de Maanum para o travessão.

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Earps fica satisfeita com um ponto sob o olhar de Wiegman

Sarina Wiegman acompanhou a partida das arquibancadas. A comandante da Inglaterra pôde ver o que a ex-goleira titular da seleção ainda tem a oferecer após sua saída amplamente divulgada da equipe nacional. Perguntada pela Sky Sports sobre como foi a partida, Earps respondeu: "Cansativa. É um ponto importante fora de casa.

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"Pelas chances criadas, qualquer uma das equipes poderia ter vencido. Estou feliz com o ponto, mas gostaria de ter conquistado três. Todas as jogadoras se entregaram ao máximo. Adoro defender. Foi difícil hoje, e achei que fizemos um bom trabalho."

Arsenal fica a seis pontos dos três primeiros

O Arsenal está em sexto lugar, com 14 pontos, seis atrás do London City, terceiro colocado, um revés para suas esperanças de terminar na zona de classificação para a Champions League. A equipe de Renee Slegers precisa começar a transformar empates em vitórias e terá o Lyon pela frente na Europa.

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Earps, que só recentemente assumiu o gol no lugar de Elene Lete, já foi titular em três jogos pelo London City e espera que sua atuação lhe garanta a posição em definitivo.