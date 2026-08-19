Arsenal se aproxima de forma repentina de um acordo por titular da Inglaterra na última Copa do Mundo

Ezri Konsa está prestes a trocar o Aston Villa pelo Arsenal, informa o The Athletic na tarde desta quarta-feira. O atual campeão da Inglaterra quer reforçar o sistema defensivo, já que William Saliba e Jurriën Timber ainda estão lesionados.
Ainda há uma diferença entre o preço pedido pelo Aston Villa e o valor que o Arsenal está disposto a pagar por ele, embora essa distância deva ser reduzida nos próximos dias.
O defensor de 28 anos, segundo o Transfermarkt, ainda vale 45 milhões de euros e tem contrato em Birmingham até meados de 2028.
Em Londres, Konsa é visto como o nome ideal para reforçar o sistema defensivo. Saliba está com uma lesão nas costas e, por enquanto, não tem retorno previsto. Timber também segue sem estar em condições físicas ideais.
Konsa foi titular da Inglaterra na última Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Apenas na semifinal contra a Argentina (1 a 2) ele não começou jogando.
O defensor, que também pode atuar na lateral direita, começou a carreira no Charlton Athletic, que o vendeu ao Brentford. Em 2019, o Villa o contratou por 13 milhões de euros.