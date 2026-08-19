Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP
Bart DHanis

Traduzido por

Arsenal se aproxima de forma repentina de um acordo por titular da Inglaterra na última Copa do Mundo

Mercado da bola
Arsenal

Ezri Konsa está prestes a trocar o Aston Villa pelo Arsenal, informa o The Athletic na tarde desta quarta-feira. O atual campeão da Inglaterra quer reforçar o sistema defensivo, já que William Saliba e Jurriën Timber ainda estão lesionados.

Ainda há uma diferença entre o preço pedido pelo Aston Villa e o valor que o Arsenal está disposto a pagar por ele, embora essa distância deva ser reduzida nos próximos dias.

O defensor de 28 anos, segundo o Transfermarkt, ainda vale 45 milhões de euros e tem contrato em Birmingham até meados de 2028.

Em Londres, Konsa é visto como o nome ideal para reforçar o sistema defensivo. Saliba está com uma lesão nas costas e, por enquanto, não tem retorno previsto. Timber também segue sem estar em condições físicas ideais.

Konsa foi titular da Inglaterra na última Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. Apenas na semifinal contra a Argentina (1 a 2) ele não começou jogando.

O defensor, que também pode atuar na lateral direita, começou a carreira no Charlton Athletic, que o vendeu ao Brentford. Em 2019, o Villa o contratou por 13 milhões de euros.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google