Arsenal: "Qual o sentido em demitir Wenger?", questiona ex-jogador

Ídolo dos Gunners, Petit critica atuação ruim do clube no mercado de transferências

Em uma decisão polêmica e emocionante, Arsène Wenger deixou o comando do Arsenal após o fim da última temporada. E em uma decisão talvez até mais polêmica e criticada, o escolhido para ser seu sucessor foi Unai Emery.

É difícil substituir uma lenda que ficou mais de duas décadas no clube, mas o trabalho de Emery até aqui tem sido decepcionante com o Arsenal não mostrando muita evolução nem em rendimento nem em resultados e longe da briga por títulos, sofrendo para lutar por uma vaga na Champions via Premier League.

A atuação no mercado de transferências, tão criticada com Wenger, também tem sido cornetada com Emery, e um ídolo do Arsenal, o ex-jogador Emmanuel Petit, criticou o clube londrino.

"O nível de frustração deve ser muito alto para Emery. É apenas a sua segunda janela como técnico do Arsenal e já lhe foi dito que ele não poderia contratar ninguém", disse ao Irish Independent.

"Você olha para o dinheiro que Manchester United, Liverpool e Manchester City gastam e, a não ser que você se junte a eles e coloque o dinheiro na mesa para competir pelos melhores jogadores, você não irá a lugar algum", completou.

"O Tottenham não está gastando dinheiro, mas está em uma posição na qual o Arsenal ficou poucos anos atrás e construindo um estádio, então não existem desculpas para o Arsenal agora", cornetou.

"Se você demite Arsène Wenger e então diz que o cara que o substitui não tem dinheiro para gastar com novos jogadores, então eu gostaria de perguntar: qual a razão de demitir Wenger?", questionou.