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O Arsenal teria entrado em contato com o Real Madrid para tratar de uma possível transferência do atacante brasileiro Endrick em janeiro. O jogador de 20 anos tem dificuldade para atuar com regularidade no Santiago Bernabéu, e o Arsenal espera fechar um empréstimo com opção de compra.

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Arsenal estuda empréstimo ousado de Endrick

O Arsenal manteve contato com os representantes do atacante Endrick, do Madrid, enquanto avalia uma possível transferência em janeiro, segundo o TEAMtalk. O brasileiro tem tido poucas oportunidades de jogar na capital espanhola, o que levou seus representantes a considerar outras opções antes da janela de transferências de inverno.

Segundo a reportagem, a equipe de Mikel Arteta está disposta a oferecer ao jogador de 20 anos um recomeço no norte de Londres. O Arsenal busca um empréstimo, mas faz questão de incluir uma opção de compra. Esse formato pode se tornar um entrave decisivo nas negociações. O Real Madrid segue relutante em autorizar a saída definitiva do atacante, considerado muito promissor, e prefere um empréstimo simples.

Frustração aumenta sob o comando de Mourinho

Endrick foi titular em apenas uma partida da Liga nesta temporada, embora, segundo relatos, o técnico Jose Mourinho acredite muito em seu potencial. O treinador quer que o atacante permaneça em Madrid, mas esse apoio não se traduziu em oportunidades regulares no time principal.

A frustração do brasileiro atingiu o auge quando ele passou toda a recente vitória do Madrid sobre o Barcelona no banco de reservas. A decisão desagradou ao jogador e a seus representantes, aumentando a possibilidade de uma saída em janeiro.

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Embora o presidente do clube, Florentino Perez, continue sendo um grande apoiador de Endrick, ele se recusa a impor suas preferências à comissão técnica. Mourinho tem liberdade para tomar as próprias decisões sobre a utilização do jovem.

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Gigantes italianos se interessam pelo atacante brasileiro

O Arsenal enfrentará forte concorrência se quiser contratar Endrick. Segundo a mesma reportagem, AC Milan e Roma, da Serie A, estão empenhados em levá-lo à Itália, e ambos aceitam um empréstimo simples, sem opção de compra.

Esse formato é apontado como a solução preferida do Real Madrid, pois reproduz o acordo pelo qual Endrick foi emprestado ao Lyon na temporada passada. O clube espanhol ainda acredita que o atacante tem futuro a longo prazo no Bernabéu.

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Arteta busca reforços para o ataque em janeiro

A versatilidade de Endrick faz dele uma opção ideal para os planos de contratação do Arsenal. Arteta quer reforçar o elenco em janeiro com um atacante pelo lado esquerdo e um centroavante, e o brasileiro é capaz de oferecer uma alternativa de alto nível nas duas posições.

Embora o Real Madrid espere mantê-lo, os representantes do jogador consideram ativamente oportunidades que ofereçam um caminho para uma saída mais duradoura do clube. A decisão provavelmente dependerá de o Arsenal conseguir convencer o clube espanhol a ceder quanto à possível opção de compra. Por enquanto, o futuro imediato do jogador de 20 anos segue em aberto. O Arsenal mantém a possibilidade de contratação e está pronto para agir caso a situação dele no Bernabéu não melhore.