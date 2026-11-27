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O Arsenal desponta como forte candidato à contratação do argentino Nico Paz, enquanto Mikel Arteta busca opções de longo prazo para o meio-campo no Emirates Stadium. Aos 22 anos, o jogador teve uma ascensão meteórica na Serie A e se firmou como um dos jovens meias mais cobiçados da Europa sob a orientação de Cesc Fabregas.

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Arteta mira meia argentino para projeto de longo prazo

O Arsenal estaria intensificando os esforços para contratar Paz, destaque do Como. O clube londrino vê o meia ofensivo como prioridade para a janela de transferências do verão de 2027. Segundo a ESPN Argentina, o Arsenal mantém contato frequente com os representantes do jogador e vem acompanhando de perto seu desenvolvimento na Itália.

Arteta seria um grande admirador da versatilidade e da qualidade técnica do jogador de 22 anos e acredita que ele pode ampliar a capacidade de criação do time ao lado do capitão Martin Odegaard.

O jogador da seleção argentina tornou-se a principal referência de um Como que surpreendeu muita gente na Serie A, demonstrando grande capacidade para ditar o ritmo do jogo e marcar gols. Embora o Arsenal já tivesse sido ligado a Paz no verão anterior, o jovem optou por permanecer no Como para ter tempo de jogo regular e seguir evoluindo sob a orientação de Fabregas.

A decisão deu resultado: suas atuações recentes fizeram seu valor de mercado disparar. Segundo relatos, o Como pode exigir cerca de €100 milhões de qualquer interessado que não seja seu ex-clube de Madri.

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Cláusula de recompra do Real Madrid dificulta transferência

Contratar Paz não será uma tarefa simples para o Arsenal devido aos complexos acordos contratuais em vigor. O Real Madrid ainda tem uma influência considerável sobre o jogador formado em sua base e mantém uma opção de recompra supostamente fixada em €80 milhões para o verão de 2027.

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Apesar dessa vantagem do clube espanhol, o meia estaria relutante em voltar ao Santiago Bernabéu, onde enfrentaria forte concorrência por uma vaga entre os titulares. A hesitação em retornar à capital espanhola dá ao Arsenal esperança de fechar um acordo diretamente com o Como.

A situação financeira fica ainda mais complicada porque o Como pagou recentemente £50 milhões para reformular o acordo inicial de recompra que mantinha com o Real Madrid. Para tomar a dianteira na disputa, o Arsenal provavelmente precisará apresentar uma proposta financeira elevada, superior ao valor fixado para o Real Madrid.

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Manchester United acirra disputa pela contratação de Paz

Getty Images

O Arsenal não está sozinho na disputa: o rival Manchester United também identificou Paz como possível substituto de Bruno Fernandes . O Manchester United enfrenta incertezas sobre o futuro de seu capitão, cujo contrato se aproxima do fim, e vê o argentino como o sucessor ideal para o longo prazo em Old Trafford.

Para Paz, a decisão provavelmente dependerá do projeto esportivo e da garantia de disputar a Champions League. "O Arsenal está em contato com os representantes de Nico Paz há algum tempo e vem observando o jogador de perto. Haverá uma disputa por sua contratação, com o Manchester United também interessado. A classificação para a Champions League será fundamental para o jogador", detalhou a reportagem da ESPN Argentina.

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Com Chelsea e Paris Saint-Germain também atentos, a disputa pelo jogador de 22 anos caminha para se tornar uma das maiores novelas de transferências do próximo ano.