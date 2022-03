Arsenal pode entrar na briga para ter Philippe Coutinho, diz jornal

Philippe Coutinho parece que finalmente reencontrou seu futebol. O meio-campista vem de boas atuações com a camisa do Aston Villa e já faz o clube inglês pensar em sua contratação em definitivo.

Emprestado até junho deste ano, Coutinho tem o passe fixado pelo Barcelona em 40 milhões de euros (R$ 221,55 milhões), mas de acordo com o jornal "Sport", o Aston Villa terá concorrentes. Isso porque o Arsenal demonstrouinteresse em contratar o brasileiro.

Ainda segundo a publicação, o clube londrino já teria entrado em contato com o estafe de Coutinho com o intuito de contratá-lo no meio do ano. Diretor de futebol do Arsenal, Edu Gaspar, conhece bem o meio, o que poderia facilitar a negociação.

Enquanto isso, na Espanha, o Barcelona está contente com o desempenho de Coutinho e acredita que poderá fazer um bom caixa com ele no meio do ano. Além dos Gunners, clubes como Tottenham e West Ham podem entrar na briga pelo meia.