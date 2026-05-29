Arsenal ou Paris?… Crespo revela ao Koora sua previsão para a final da Liga dos Campeões

Hernán Crespo, ex-jogador do AC Milan, da Inter e do Chelsea, revelou quem é o seu favorito para conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Arsenal amanhã, sábado, em Budapeste, na final da competição continental. Enquanto a equipe francesa busca conquistar seu segundo título consecutivo, os Gunners sonham com o primeiro.

Crispó disputou a final da Liga dos Campeões com a camisa do Milan em 2005 e marcou dois gols contra o Liverpool na famosa final de Istambul, mas acabou perdendo o título.

“Pode haver uma ligeira vantagem para o Paris Saint-Germain, pois é o atual detentor do título e uma das melhores equipes em termos de desempenho futebolístico atualmente”, disse Crespo em entrevista à Koora, a ser publicada posteriormente.

No entanto, o ex-atacante argentino enfatizou que “campeonatos como esse podem mudar completamente por causa de um único detalhe”.