Arsenal oferece 45 milhões por Gabriel Jesus e fica confiante em acordo

O clube londrino está muito próximo de fechar um acordo com o Manchester City pelo brasileiro

O Arsenal está cada vez mais próximo de anunciar Gabriel Jesus. Segundo apurado pela GOAL, o clube londrino ofereceu 45 milhões de libras (R$ 289,4 milhões na cotação atual) ao Manchester City pelo atacante brasileiro e está confiante em um desfecho positivo.

Os empresários do atacante revelado pelo Palmeiras já estão na Europa e a expectativa é que o negócio seja fechado ainda nesta semana.

Gabriel Jesus vê com bons olhos a chance de ter mais minutagem de jogos. Apesar de ter a admiração do técnico Pep Guardiola, o brasileiro se alternou no time titular do Manchester City e vê a disputa pela posição de ataque aumentar com a chegada do norueguês Erling Haaland ao Etihad Stadium.

Ainda segundo apuração da GOAL, Gabriel Jesus também estaria animado de poder voltar a trabalhar com o técnico Mikel Arteta, que foi auxiliar técnico de Guardiola durante anos no Manchester City e atualmente comanda o Arsenal.