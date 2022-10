Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Gunners entram em campo neste domingo (30) querendo retomar a liderança; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar a liderança, o Arsenal enfrenta o Nottingham Forest na tarde deste domingo (30), em Londres, às 11h (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O Arsenal entra em campo buscando retomar a ponta da tabela, após ver o City vencer no sábado. Os Gunners estão na vice-liderança, com 28 pontos, e seguem sem poder contar com Rowe e Elneny, enquanto o brasileiro Gabriel Magalhães, com problema físico, é dúvida, assim como Marquinhos e Turner.

Do outro lado, o Nottingham Forest é o lanterna, com apenas 9 pontos, mas busca o segundo triunfo consecutivo, depois de vencer o Liverpool na rodada passada. Omar Richards, Jack Colback, Harry Toffolo e Moussa Niakhate são os desfalques da equipe visitante.

Escalações:

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Saliba, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Escalação do provável Nottingham Forest: Henderson; Aurier, Cook, McKenna, Williams; Yates, Kouyate, Freuler; Gibbs-White, Awoniyi, Johnson.

Desfalques

Arsenal

Mohamed Elneny e Emile Smith Rowe estão no departamento médico.

Nottingham Forest

Omar Richards, Jack Colback, Harry Toffolo e Moussa Niakhate estão lesionados.

Quando é?

• Data: domingo, 30 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Emirates Stadium, Londres - ING