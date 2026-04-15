Arsenal, nervoso, chega novamente às semifinais da Liga dos Campeões

O Arsenal chegou às semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Após a vitória por 1 a 0 na semana passada, bastava aos Gunners um empate em 0 a 0 em casa. Na semifinal, o time enfrentará o Atlético de Madrid, que derrotou o FC Barcelona.

O time da casa começou com intenções ofensivas, mas não criou grandes chances. O Sporting foi entrando no jogo aos poucos e teve azar quando Geny Catamo acertou a trave pouco antes do intervalo, após um contra-ataque rápido. Portanto, nenhum gol após 45 minutos de jogo no Emirates Stadium.

Havia, portanto, muito em jogo na segunda parte, no norte de Londres. O Sporting sentiu que havia algo a conquistar e teve azar quando Maximiliano Araújo cortou para dentro e rematou ao lado da baliza, dentro da área do Arsenal. A equipa de Arteta criou perigo através de Eberechi Eze, que viu um remate de longe passar ao lado do poste.

O Arsenal ganhou um pouco mais de controle sobre o jogo e partiu em busca do primeiro gol. Este quase saiu quando Gabriel Martinelli chutou por cima do gol de fora da área. Logo em seguida, Viktor Gyökeres foi substituído por Kai Havertz e Noni Madueke acertou a rede lateral.

Arteta queria dar um impulso ofensivo à sua equipe e colocou o jovem Max Dowman, de 16 anos, em campo. O Sporting reclamou pênalti quando Cristhian Mosquera deu um leve empurrão dentro da sua própria área, mas o árbitro François Letexier recusou a marcação. Mais tarde, o árbitro francês mostrou cartão amarelo a Arteta por protestar.

Enquanto isso, o tempo passava e a semifinal acenava para o Arsenal, que parecia nervoso. Arteta tentava impulsionar sua equipe para frente com gestos frenéticos, sem que isso resultasse em gols. O Sporting sabia muito bem que precisava marcar na reta final. Em um escanteio, Leandro Trossard, sem marcação, cabeceou na trave.

O Arsenal acabou por chegar às semifinais da Liga dos Campeões e agora enfrenta o Atlético. A partida de ida está marcada para 29 de abril, com a volta no Emirates Stadium em 5 de maio.