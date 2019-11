Arsenal nega encontro com Mourinho, mas pressão sobre Emery aumenta

Ex-técnico do Manchester United e do Chelsea está ligado à substituição do chefe dos Gunners após uma série de maus resultados

O minimizou as alegações de que o chefe de futebol do clube, Raul Sanllehi, se encontrou recentemente com José Mourinho, enquanto a pressão continua sobre o chefe do Gunners, Unai Emery.

O empate de sábado em casa com o levou a novos pedidos para Emery perder o emprego, com o espanhol supervisionando apenas duas vitórias nos últimos nove jogos da equipe no norte de Londres na Premier League.

O Gunners também foi eliminado da na quarta-feira, ao deixar uma vantagem de dois gols para empatar 5-5 com o jovem , antes de perder nos pênaltis.

Surgiram relatos no domingo de que Mourinho havia jantado recentemente com Sanllehi, com o Arsenal considerando o ex-chefe do como um substituto em potencial para Emery.

Fontes próximas ao clube disseram à Goal, no entanto, que o boato não aconteceu, já que Sanllehi não conhece Mourinho pessoalmente há vários anos.

No entanto, a sugestão de que a hierarquia do Arsenal esteja considerando seu próximo passo pouco ajudará a causa de Emery, pois ele procura conquistar uma base de fãs cada vez mais infeliz.

Depois de substituir Arsene Wenger no verão de 2018, o ex-técnico do e do não conseguiu devolver o clube à Liga dos Campeões durante sua primeira campanha no comando, quando terminou em quinto lugar na Premier League antes de perder para o Chelsea no Campeonato Inglês. Final da .

Um verão de gastos que incluiu a chegada de Nicolas Pepe, Dani Ceballos e Kieran Tierney sugeriu que os Gunners poderiam aproveitar isso nesta temporada, mas eles poderiam terminar o fim de semana a seis pontos dos quatro primeiros da Premier League depois de apenas 11 correspondências.

Fator nas consequências do discurso obsceno de Granit Xhaka contra os torcedores no empate de domingo passado com o , a decisão de deixar Mesut Ozil fora da equipe durante a maior parte da campanha e relatos de agitação nos camarins, e Emery tem muitas perguntas que precisam responder nas próximas semanas.

Eles viajam para a equipe diretamente acima deles, City, em seu próximo jogo doméstico no sábado, no que agora parece um jogo extremamente importante na temporada deles e no futuro imediato de Emery.

Enquanto isso, Mourinho está desempregado desde que foi demitido pelo em dezembro, embora continue ligado a alguns dos principais empregos do futebol europeu.

Entende-se que ele continua sendo o principal alvo do , caso eles procurem substituir Zinedine Zidane em um futuro próximo, enquanto ele rejeita as abordagens de e desde que deixou Old Trafford.

Os portugueses desfrutavam regularmente de desentendimentos com o ex-chefe do Arsenal Wenger, rotulando o francês de "especialista em fracasso" e, como tal, não era uma figura popular entre os fiéis do Emirates Stadium durante seu tempo no United ou seus dois períodos no Chelsea. .