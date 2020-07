Arsenal: não segurar um resultado é 'triste rotina' nessa Premier League

Gunners perderam para o rival Tottenham nesse domingo (12), de virada, e se complicam na briga por vagas nas competições europeias

Nesse domingo (12), O Arsenal perdeu o North London Derby para o Tottenham Hotspur, de virada, por 2 a 1. Não é a primeira vez que o time agora conduzido por Mikel Arteta sofre um revés ou termina com um empate após sair na frente do marcador nessa temporada. Na verdade, essa tem sido uma 'triste rotina' para o time vermelho do norte de Londres.

O é o segundo time que mais perdeu pontos após sair na frente do marcador, seja ele com empate ou com uma virada completa. Ao total, os Gunners deixaram de somar 21 pontos que pareciam ser seus, como foi o caso do clássico desse domingo. Apenas o , que luta bravamente contra o rebaixamento no torneio nacional.

Faltando três rodadas para o fim do campeonato inglês, o Arsenal está em nono lugar, exatamente atrás do , que ultrapassou o rival com a vitória de virada. Dessa forma, as chances de chegar a uma posição que classifique o clube para a próxima edição da Liga dos Campeões é praticamente impossível. A ainda é uma realidade, mas ainda assim demandará um grande aproveitamento da equipe de Arteta.

Mais times

Com a surpresa do e a não tão surpresa assim do , o Arsenal tem adversário que vivem um bom momento e que dificilmente conseguirão ser ultrapassados.

Mais artigos abaixo

Com um mau aproveitamento fora de casa nessa temporada, o time tem encontrado dificuldades para bater os adversários longe do Emirates Stadium. Em 17 partidas longe de seus domínios na atual temporada, o Arsenal ganhou quatro, empatou oito e perdeu cinco. Para um time que almeja voltar ao topo da tabela, esse rendimento é bastante negativo.

A partida desse domingo lembrou a fase final da permanência de Arsène Wenger no comando dos Gunners. O time de Arteta teve 63% de posse de bola, trocou 636 passes, com 89% de precisão, ao contrário dos Spurs, que se contentaram em marcar de forma mais recuada e jogar no contra-ataque. A falta de objetividade marcou a tarde do Arsenal, que rodava a bola, mas poucas vezes levou perigo real de gol ao goleiro Hugo Lloris.

Para a próxima temporada, com a estabilização do trabalho de Arteta e provavelmente reforços chegando ao Emirates Stadium, o Arsenal poderá começar do zero para tentar esquecer essa incômoda estatística de um time que cria, faz, mas não tem a firmeza necessária para segurar o marcador favorável para si.