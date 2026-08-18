O espanhol Mikel Arteta, treinador do Arsenal, demonstrou grande entusiasmo em continuar a construção da equipe após a conquista do título da Premier League na temporada passada, prometendo trabalhar para transformar o Arsenal no "melhor clube do mundo".

A equipe londrina levantou a taça do campeonato na temporada passada pela primeira vez em 22 anos, e agiu rapidamente no mercado de transferências para reforçar o elenco e defender o título com a contratação de nomes de destaque como Cristhian Mosquera e Bruno Guimarães. Arteta afirmou que o clube continuará mirando jogadores de elite para levar o Arsenal ao topo.

Arteta disse, em declarações à rede "Sky Sports" durante o evento de lançamento da nova temporada, às vésperas do jogo de abertura contra o Coventry na noite de sexta-feira: "A ambição do clube e da diretoria está certamente voltada para tornar o Arsenal o melhor clube do mundo. E para alcançar isso, é preciso ter as melhores instalações, os estádios mais modernos e a maior torcida, além de contar com o elenco e os membros mais qualificados do mundo; pois são eles que decidem as partidas e fazem a diferença nos momentos decisivos".

O espanhol acrescentou, explicando: "É isso que tentamos construir com nossos jogadores atuais e com os novos nomes que buscamos contratar para que façam a verdadeira diferença para o Arsenal".

O Arsenal entra na nova temporada como principal favorito a manter o título, o que confirmou com uma vitória clara sobre o Manchester City por 3 a 0 na partida da Supercopa da Inglaterra no domingo. Arteta comentou sobre sua condição de favorito, afirmando: "Acredito que essa expectativa faz parte do mundo do futebol, e estou totalmente confortável com essa situação. O que realmente me importa é quando olho nos olhos dos meus jogadores e vejo aquela paixão, determinação e vontade de evoluir diariamente; essa é a única coisa à qual dedico minha atenção".

Apesar de a história do Arsenal não registrar a manutenção do título do campeonato desde a década de 1930, Arteta demonstrou entusiasmo em superar esse obstáculo histórico, prosseguindo: "É uma excelente oportunidade que nos aguarda, e temos plena consciência do tamanho do esforço necessário para conquistá-la. Mas sinto a ambição, a vontade e a total convicção dentro da equipe de que somos capazes de repetir o feito".